Βρετανία: Συνάντηση Φιντάν με τον Βρετανό ΥΠΕΞ – Τα Eurofighter στο επίκεντρο

Σημαντική για την Άγκυρα κρίνεται η σημερινή (Τετάρτη) του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο.

Τα σημαντικότερα σημεία της ατζέντας της επίσκεψης είναι η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα επεκταθεί μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει ο τουρκικός Τύπος.

Ο Φιντάν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι αναμενόταν να συζητήσουν και την τρέχουσα κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.



Οι δύο χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε «στρατηγική εταιρική σχέση» από το 2007, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 (Brexit) έχουν εισέλθει σε μια πολύ στενότερη διαδικασία σχέσεων και συνεργασίας.

Θα σημειωθεί πρόοδος στην πώληση των Eurofighter;

Μετά την άρση των περιορισμών της βρετανικής κυβέρνησης για το εμπόριο όπλων στην Τουρκία το 2022, πέρυσι τα υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και της Βρετανίας υπέγραψαν τη «Διακήρυξη προθέσεων για την αμυντική συνεργασία», και προσδιόρισαν συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας σημειώνουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Μεταξύ αυτών των τομέων συνεργασίας είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν το μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς KAAN που αναπτύσσει η Τουρκία, και η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Μεταξύ των επιλογών της Τουρκίας για τους κινητήρες του μαχητικού αεροσκάφους KAAN, που προσπαθεί να αναπτύξει με δικούς της πόρους, περιλαμβάνεται η κοινή παραγωγή με τη Rolls-Royce.

Η πρώτη συμφωνία που υπογράφηκε με τη βρετανική εταιρεία το 2017 ήταν αναποτελεσματική.

Μεταξύ των εκτιμήσεων που γίνονται είναι ότι οι θερμότερες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για να γίνουν νέα βήματα στο θέμα αυτό.

Ένα άλλο πιο άμεσο και πιο απτό ζήτημα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας είναι η προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Ο Φιντάν στις επαφές του στο Λονδίνο αναμένεται να συζητήσει τα επόμενα στάδια της διαδικασίας μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το Βερολίνο.

Μετά το πέρας της πολιτικής έγκρισης, η Προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας και η κοινοπραξία προβλέπεται να σχεδιάσουν τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας.

Κυπριακό

«Στη συνάντηση των δύο υπουργών μπορεί να τεθεί στην ημερήσια διάταξη και το κυπριακό ζήτημα. Η Βρετανία, μαζί με την Τουρκία και την Ελλάδα, είναι εγγυήτρια χώρα στο κυπριακό πρόβλημα και διαθέτει δύο κυρίαρχες βάσεις στο νησί» τόνισε ο τουρκικός Τύπος.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αύξησε πρόσφατα τις δραστηριότητές του για την έναρξη μιας νέας διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Γκουτέρες, ο οποίος έφερε κοντά τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη της Βόρειας Κύπρου Ερσίν Τατάρ σε ένα ανεπίσημο δείπνο στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου, επιθυμεί μια συνάντηση με ευρύτερη συμμετοχή ως επόμενο βήμα» σημειώνεται.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε χθες στην Άγκυρα με τον «Πρόεδρο» της «ΤΔΒΚ» Ερσίν Τατάρ. Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου στο Χ, αναφέρεται ότι ο Φιντάν και ο Τατάρ συναντήθηκαν στην Άγκυρα και κοινοποιήθηκε μια φωτογραφία των δύο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, συζητήθηκαν η «κυριαρχία» της «ΤΔΒΚ» στο νησί, τα έργα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, η υφαλοκρηπίδα, η αύξηση της «αναγνώρισης» της «ΤΔΒΚ» στα διεθνή fora, οι σχέσεις με χώρες και οι διμερείς σχέσεις. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα σχέδια του Ισραήλ να εγκατασταθεί στο νησί μέσω της «Ε/Κ Διοίκησης της Νότιας Κύπρου».

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Ersin Tatar, President of the Turkish Republic of Nothern Cyprus, in Ankara. pic.twitter.com/uiWWMWxtOD — Turkish MFA (@MFATurkiye) October 27, 2024

