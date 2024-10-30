Εγκρίθηκε από τη Βουλή η αναθεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης του ΔΝΤ. Συγκεκριμένα ψηφίστηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμου «Κύρωση της υπ' αριθ. 79-1 Απόφασης του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με τη Δέκατη Έκτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συμμετοχής και του πίνακα για τη μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού».

Ποιοι υπερψήφισαν και ποιοι καταψήφισαν

Υπέρ του σχεδίου νόμου δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι η ολοκλήρωση της 16ης αναθεώρησης με αύξηση των ποσοστώσεων θα ενδυναμώσει την ικανότητα του ΔΝΤ να συμβάλλει στη διασφάλιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να ανταποκρίνεται στις ενδεχόμενες ανάγκες των μελών του σε ένα αβέβαιο κόσμο που είναι επιρρεπής σε κλυδωνισμούς. Επιπλέον, η δυνατότητα των μελών να συμφωνήσουν σε αύξηση των ποσοστώσεων, ακόμα και χωρίς άμεση αναπροσαρμογή, στις μετοχικές αναλογίες, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα μέλη μπορούν να ενώνονται και να συνεργάζονται, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Ο κ. Δήμας επεσήμανε παράλληλα ότι «σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που κυρώνεται με το εν λόγω σχέδιο νόμου, αλλά και σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για τις νέες διευθετήσεις δανεισμού, τα μέλη που πρέπει να δηλώσουν τη συναίνεσή τους, και για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής τους και για τη μείωση του ύψους των νέων πιστωτικών διευθετήσεων που τους αντιστοιχεί, έως τις 15 Νοεμβρίου του 2024, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, δηλαδή, η παροχή έγγραφης συναίνεσης για την αύξηση της ποσόστωσής τους από πλήθος συμμετεχόντων σε αυτές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του ύψους των συνολικών πιστωτικών ρυθμίσεων».

Η αύξηση των συνολικών ποσοστώσεων του ΔΝΤ συνδέεται και με τη δυνατότητα του Ταμείου να συνεχίζει να παρέχει βοήθεια στις πιο αδύναμες χώρες, ρόλος που ενισχύθηκε έτι περαιτέρω στα χρόνια των αλλεπάλληλων κρίσεων που χτύπησαν κυρίως τις ευάλωτες χώρες, σημείωσε επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα στηρίζει τον ρόλο αυτό του Ταμείου, γεγονός που αποδεικνύεται και από την παροχή πόρων από τη χώρα μας στο Poverty Reduction and Growth Trust, μέσω του οποίου το ΔΝΤ παρέχει χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους σε χώρες χαμηλού εισοδήματος».

Με το σχέδιο νόμου ενισχύεται η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας μας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής της σε έναν μεγάλο Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό ο οποίος αποτελεί τον δανειστή έσχατης ανάγκης σε περιπτώσεις σοβαρών δημοσιονομικών ανισορροπιών ή ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών τους, σημείωσε ο κ. Δήμας και πρόσθεσε: «Η συμμετοχή της χώρας στην αύξηση των Μεριδίων Συμμετοχής με την παράλληλη μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού θα συμβάλει στην ικανότητα του Ταμείου να ανταποκρίνεται στις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες αναδυόμενων οικονομιών οι οποίες αντιμετωπίζουν εξαιρετικές προκλήσεις αναφορικά με την εξυπηρέτηση του χρέους τους, τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών τους εντός ενός πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική κρίση και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις».

Πώς τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων

H Ασημίνα Σκόνδρα (Νέα Δημοκρατία) είπε ότι η συμφωνία θα επιβεβαιώσει την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή αυτόν οργανισμό και τόνισε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει κατεύθυνση να ενισχύσει τη συμμετοχή της χώρας στα διεθνή φόρα, αντί η Ελλάδα να βρίσκεται εκτός αυτών και να περιορίζεται σε μίζερη κριτική. Η βουλευτής είπε ότι με την υπό κύρωση απόφαση η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις των οργάνων του ΔΝΤ και το ΔΝΤ ενισχύεται με μόνιμους πόρους οι οποίοι βασίζονται στα μερίδια συμμετοχής των χωρών μελών του και παύει να στηρίζεται μόνο σε προσωρινούς πόρους, και ενδυναμώνεται έτσι η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της κάθε χώρας στην αύξηση των μεριδίων συμμετοχής με την παράλληλη μείωση των νέων διευθετήσεων δανεισμού, συμβάλλει στην ικανότητα του ΔΝΤ να ανταποκρίνεται στις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες αναδυόμενων οικονομιών. Όπως εξάλλου τόνισε, το κέρδος για την Ελλάδα αποτιμάται στα κέρδη από τους τόκους των χορηγούμενων δανείων και έχει θετικό συμβολισμό γιατί αυξάνει το κύρος της και η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι αποτελεί ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη.

Ο Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) σχολίασε ότι η χρεοκοπία στη χώρα ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής των …αρίστων, που και σήμερα κυβερνούν, έχοντας δημιουργήσει μια αναιμική ανάπτυξη η οποία αφορά τους λίγους και ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και όχι την κοινωνία που μέρα με την ημέρα αγωνιά και στενάζει, αν θα τα βγάλει πέρα. Ο κ. Γαβρήλος αναφέρθηκε στον νέο προϋπολογισμό και στάθηκε στους έμμεσους φόρους που, όπως τόνισε, «κατατρώγουν» το εισόδημα και «φτωχοποιούν» ακόμη περισσότερο την κοινωνία.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος (ΠΑΣΟΚ) ανέφερε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος έχει πολλά να καταγράψει για τη δραματική περίοδο των μνημονίων, την εμπλοκή του ΔΝΤ, τον τρόπο που έγινε η διαχείριση της χρεοκοπίας. Ωστόσο σε μια τέτοια συζήτηση, όπως τόνισε, πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να βοηθήσουν την κοινωνία να απαλλαγεί από στερεότυπα, όπως το γνωστό στερεότυπο ότι «όλοι επιβουλεύονται την Ελλάδα», γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια θέση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επέκρινε την κυβέρνηση ότι ξεχνάει την καταστροφική δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε στην χρεοκοπία.

Ο Χρήστος Τσοκάνης (ΚΚΕ) υπογράμμισε ότι η Βουλή αποφασίζει σήμερα για μια ακόμα συμφωνία που μόνο δεινά επιφυλάσσει για τον λαό και ότι το ΔΝΤ αποτελεί έναν ιμπεριαλιστικό οργανισμό, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα και την κερδοφορία του πιο σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Η κυβέρνηση προωθεί προτάσεις για τα συμφέροντα με τα οποία έχει συνάψει επιζήμιες συμφωνίες, ενώ το ΚΚΕ φέρνει προτάσεις στη βάση της συμφωνίας που έχει συνάψει με τον ελληνικό λαό, είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ο Στέλιος Φωτόπουλος (Ελληνική Λύση) δήλωσε ότι οι Έλληνες πολίτες υπέμειναν δυσβάσταχτα μέτρα, φτωχοποιήθηκαν, ισοπεδώθηκαν τα εργασιακά τους δικαιώματα και η Ελλάδα βυθίστηκε σε μια μόνιμη ύφεση, γιατί το ΔΝΤ έχει ρόλο όχι να στηρίζει ουσιαστικά τις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση αλλά να στηρίζει αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα που ενεργούν καιροσκοπικά.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά) αναφέρθηκε στην «ελληνική εμπειρία» από τον ρόλο του ΔΝΤ και τις «εγκληματικές παρεμβάσεις» του, οι οποίες μετέτρεψαν σε «πειραματόζωα» και άλλες χώρες, όταν τους ασκήθηκαν «εκβιασμοί», για την επιβολή πολιτικών και τις βούλιαξαν σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση. Ιδίως για την Ελλάδα, όπως είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, το ΔΝΤ ήταν το πιο σκληρό από τους διαπραγματευτές με τους οποίους η χώρα ήταν αντιμέτωπη, την περίοδο των μνημονίων.

Ο Ανδρέας Βορύλλας (Νίκη) τόνισε ότι η συμφωνία δείχνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να έχει ρόλο απλού παρατηρητή στο ΔΝΤ, χωρίς ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις του. Υπενθύμισε επίσης ότι «στην έκθεσή του, το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει εντοπίσει ευθύνες τόσο στις πρώην διοικήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις πολιτικές επιλογές χρηματοδότησης της Ελλάδας όσο και στους οικονομολόγους τεχνοκράτες του Ταμείου για τις λάθος εκτιμήσεις τους σχετικά με την ύφεση και την ανεργία στη χώρα».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) επισήμανε ότι ιδίως οι νεότεροι δεν πρέπει να ξεχνούν τον «καταστροφικό» ρόλο που διαδραμάτισε το ΔΝΤ μαζί με τους άλλους δύο πυλώνες της τρόικας, στην Ελλάδα, την προηγούμενη δεκαετία. Σε σχέση με την συμφωνία, η Πλεύση Ελευθερίας επισήμανε ότι χάθηκε μια ευκαιρία για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο ΔΝΤ, όπου τη μερίδα του λέοντος έχουν οι ισχυρές οικονομίες.

Ο Αθανάσιος Χαλκιάς (Σπαρτιάτες) δήλωσε ότι καταψηφίζει την κύρωση της σύμβασης και αναφέρθηκε στο «πρόγραμμα ακραίας λιτότητας» που επιβλήθηκε στη χώρα από το ΔΝΤ, όταν «η Ελλάδα έγινε το αποτυχημένο οικονομικό πείραμα» και βυθίστηκε σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.