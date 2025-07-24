ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά «μαζί» για δεύτερη φορά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, που πάντα στο τέλος η Νέα Αριστερά έκανε πίσω, οι πρώην σύντροφοι αποφάσισαν να συμβαδίσουν για δεύτερη φορά. Το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση είχε ανάψει «κόκκινο φως» τον Απρίλιο στη συμπόρευση κοινοβουλευτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, απέσυρε τη στήριξη στη Λούκα Κατσέλη στην τελευταία ψηφοφορία για την προεδρία της Δημοκρατίας και δεν συναίνεσε στην προανακριτική που είχε συντάξει το κόμμα του Σωκράτη Φάμελλου για τα Τέμπη. Δεν είχε συμφωνήσει σε κοινό υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας. Είχαν προτείνει, άλλωστε πρώτοι τον Χρήστο Ράμμο.

Κουμουνδούρου και Πατησίων πέρασαν μια ιδιαιτέρως «ψυχρή» περίοδο με έντονη καχυποψία εκατέρωθεν. Είχε προηγηθεί πριν μερικές ημέρες το κοινό αίτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα ήρθε η σειρά μιας πρότασης που κατέθεσαν για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Υπάρχει κάποια προχωρημένη επικοινωνία μεταξύ της Κουμουνδούρου και της Πατησίων που μπορεί να αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα; Και ενδεχομένως και τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες;

Στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να μην έχουν παραδώσει τα «όπλα» και δεν θα έλεγαν όχι σε μια κοινοβουλευτική ρεβάνς από το ΠΑΣΟΚ που πήρε πέρυσι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε στην πολιτική πως μόνο οι κυβερνήσεις πέφτουν. Στη συγκεκριμένη Βουλή τα δεδομένα άλλαξαν. Δύο κοινοβουλευτικές συμπορεύσεις, ωστόσο δεν σημαίνουν κατ΄ανάγκη και κάτι παραπάνω. Μπορεί το αίτημα των δυο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπογράφηκε από 37 βουλευτές (δυο περισσότερους από όσους μάζεψε το ΠΑΣΟΚ) ωστόσο τον Απρίλιο που πέρασε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση τρία μέλη της Κ.Ο., οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα και Σία Αναγνωστοπούλου απέκλεισαν τη σύμπραξη μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Για την πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς αυτά τα δυο πετυχημένα «ραντεβού» με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνουν κάτι παραπάνω. Πιστεύουν πως η απόσταση με την Κουμουνδούρου είναι πολύ μεγάλη και δεν συζητούν πως μπορεί να υπάρξει κάτι παραπάνω. Έχουν αφήσει τα γραφεία της Κουμουνδούρου για πάντα πίσω τους. Πολλά στελέχη του κόμματος του Σωκράτη Φάμελλου θεωρούν πως στη Νέα Αριστερά δεν έχουν καταλαγιάσει τα πάθη από τη διαφωνία για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα και απλώς κερδίζουν όσο μπορούν περισσότερο χρόνο. Για αυτό και το συνέδριό τους δεν έγινε τελικά μέσα στο καλοκαίρι και θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Σε Κουμουνδούρου και Πατησίων οι ηγετικές ομάδες εκτιμούν πως αν η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο βρεθεί στη δίνη - ενδεχομένως και από άλλες αποκαλύψεις - εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών η φθορά θα είναι αναπόφευκτη. Όσο και αν επιχειρηθεί η αλλαγή του κλίματος μέσω των εξαγγελιών στη ΔΕΘ που δεν θα είναι καθόλου αμελητέες. Πιστεύουν πως θα αναδειχθεί η ανάγκη μιας μεγάλης στροφής ή στρατηγικών συνεργασιών προκειμένου να αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

