ΝΙΚΗ για Μητσοτάκη: «Εν μέσω κρίσης, αρνήθηκε να ακούσει τους κτηνοτρόφους στο Μαξίμου»

Την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει η ΝΙΚΗ, με αφορμή την άρνησή του να δεχτεί αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων που ταξίδεψαν στην Αθήνα εν μέσω καύσωνα. Όπως σημειώνει το κόμμα, η τραγική κατάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν φαίνεται να συγκινεί την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι μονάδες κλείνουν και οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο.

Η ανακοίνωση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για «επιλεκτική ευαισθησία», υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν έχει υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου προσωπικότητες από διάφορους χώρους, αλλά «δεν καταδέχθηκε να αφιερώσει λίγα λεπτά στους ανθρώπους που παράγουν τροφή για τη χώρα».

Οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με τη ΝΙΚΗ, βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ασθενειών που πλήττουν τα κοπάδια και των υπέρογκων τιμών στις ζωοτροφές. Επικρίνουν παράλληλα την έλλειψη μέτρων πρόληψης, όπως οι αναγκαίοι εμβολιασμοί, και καταγγέλλουν τη λογική των μαζικών θανατώσεων ως «λύση».

Το κόμμα επισημαίνει την ανάγκη για εθνική στρατηγική με στόχο τη διατροφική αυτάρκεια, χαρακτηρίζοντάς την ως θέμα εθνικής ασφάλειας, και καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την αδιαφορία και να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης για να μη χαθεί οριστικά ο ζωτικός αυτός κλάδος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κόμματος:

Η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κτηνοτροφία στη χώρα μας δεν συγκινεί όπως φαίνεται τον Πρωθυπουργό, που αρνήθηκε να δεχθεί, έστω για λίγα λεπτά, αντιπροσωπεία ολιγομελούς ομάδας κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, πού έφθασαν στην Αθήνα εν μέσω καύσωνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άλλοτε από την κυρία και άλλοτε από την πλαϊνή είσοδο, έχει δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου εφοπλιστές, επιχειρηματίες, επιστήμονες, αθλητές, καλλιτέχνες, μετανάστες, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και διάφορα άλλα σωματεία, δεν καταδέχθηκε να δεχθεί τους κτηνοτρόφους και να ακούσει, έστω, την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

Σπεύδει όμως, πρώτος να τους συναντήσει όταν προκηρυχθούν εκλογές.

«Η κτηνοτροφία σβήνει, οι μονάδες κλείνουν η μία μετά την άλλη, οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο» δήλωσαν οι κτηνοτρόφοι, υπενθυμίζοντας ότι δέχονται αλλεπάλληλα πλήγματα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τις νόσους πού πλήττουν τα κοπάδια τους, αλλά και από τις εξωφρενικές τιμές στις ζωοτροφές.

Η εκτροφή αιγοπροβάτων, μέχρι πρότινος κάλυπτε στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο μέρος των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού, ενώ συνεισέφερε και στη μεταποίηση, με την παραγωγή εξαιρετικών τυροκομικών προϊόντων που είναι γνωστά και επώνυμα σε όλο τον κόσμο, όπως η φέτα.

Η Κυβέρνηση έχει αφήσει αβοήθητους τους κτηνοτρόφους και δεν λαμβάνει κανένα μέτρο προστασίας, όπως ο αναγκαίος εμβολιασμός των ζώων. Αντ’ αυτού, επιβάλλει μαζικές θανατώσεις όπου διαπιστώνεται ύπαρξη αρρώστιας, στην λογική «πονάει χέρι, κόβει χέρι»!

Η ΝΙΚΗ επισημαίνει:

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντική οικονομική δραστηριότητα με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η διατροφική αυτάρκεια πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της χώρας μας. Είναι κρίσιμο θέμα ασφάλειας, σε καιρούς γενικής ρευστότητας και ανασφάλειας.

Δεν ξέρουμε τι σχέδια θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός για την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, έχει, όμως πρώτιστη υποχρέωση να δεχτεί και να ακούσει τους κτηνοτρόφους μας και να ανακοινώσει αποτελεσματικά μέτρα στήριξης, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

