Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την είδηση για ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Γιάννη Σαρακιώτη, τον οποίον κατηγορεί ότι «αποφάσισε να υπηρετήσει ένα μεθοδευμένο σχέδιο παραθεσμικών κέντρων για ρευστοποίηση και απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ».

Συγκεκριμένα, μέσω ανακοίνωσής της η Κουμουνδούρου καλεί τον κ. Σαρακιώτη να επιστρέψει την έδρα του στο κόμμα, ενώ κάθε άλλη επιλογή «επιβεβαιώνει και στηρίζει το σχέδιο του συστήματος εξουσίας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος έδωσε ήδη με τη μαζική του συμμετοχή στις κάλπες της Κυριακής ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέναντι στη θεσμική εκτροπή που στέρησε από το κόμμα αυτή τη θέση» όπως αναφέρει η ανακοίνωση, καταλήγοντας:

«Προχωράμε για τη μεγάλη κοινωνική και πολιτική προοδευτική αλλαγή με έναν πιο δυνατό, μεγαλύτερο και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο κ. Σαρακιώτης αποφάσισε να υπηρετήσει ένα μεθοδευμένο σχέδιο παραθεσμικών κέντρων για ρευστοποίηση και απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Καλό του δρόμο…

Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα. Είναι η εντολή της λαϊκής ετυμηγορίας.

Κάθε άλλη επιλογή επιβεβαιώνει και στηρίζει το σχέδιο του συστήματος εξουσίας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο ίδιος θα διαπιστώσει ότι ο λαός είναι αμείλικτος απέναντι σε όσους παραβιάζουν τη βούλησή του να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος έδωσε ήδη με τη μαζική του συμμετοχή στις κάλπες της Κυριακής ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέναντι στη θεσμική εκτροπή που στέρησε από το κόμμα αυτή τη θέση.

Το ίδιο θα γίνει και την επόμενη κρίσιμη περίοδο για την κοινωνία και τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γύρισε σελίδα, δυναμώνει και με αξιοπιστία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προοδευτικών πολιτών.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τα σχέδια της διαπλοκής και του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου θα αποτύχουν.

Προχωράμε για τη μεγάλη κοινωνική και πολιτική προοδευτική αλλαγή με έναν πιο δυνατό, μεγαλύτερο και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.