«Όχι» της Τουρκίας στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

«Όχι» στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ λέει η Τουρκία, χαρακτηρίζοντας με τέτοια εξέλιξη απαράδεκτη.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ανέφεραν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι «η Τουρκία, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις επέκτασης της συμμαχίας λαμβάνονται ομόφωνα και υποστηρίζει ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας.

Επί του παρόντος, η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) δεν έχει καταθέσει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά ακόμη και οι προσπάθειές της είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη για την Τουρκία.

Η πρωτοβουλία αυτή θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό και θα επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για λύση».

«Συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για 40 F-16 - Θετικές οι συνομιλίες για eurofighter - Υποβάλαμε αίτημα για 40 F-35»

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «σύμφωνα με τις ανάγκες της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας μας, οι προσπάθειές μας να συμπεριλάβουμε σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία και να διαφοροποιήσουμε το απόθεμα συνεχίζονται μέχρι να τεθεί σε υπηρεσία το εθνικό μας αεροσκάφος KAAN.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ με αρχική πληρωμή 1,4 δισ. δολαρίων για την προμήθεια και συνεχίζονται οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για 40 F-16 Block 70 και ειδικών πυρομαχικών όπως για την προμήθεια 40 Eurofighter οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται θετικά.

Το αίτημά μας για 40 F-35 έχει μεταφερθεί επίσημα στους συνομιλητές μας. Έχουμε ήδη πληρώσει για τα F-35 και υπάρχουν 6 αεροσκάφη που παραμένουν στα υπόστεγα.

Ωστόσο, για πρώτη φορά δεν έγινε παράδοση σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ (CAATSA) λόγω κυρώσεων. Λέγαμε από την αρχή ότι αυτές οι κυρώσεις είναι λάθος. Η προσδοκία μας είναι ότι οι σύμμαχοί μας θα λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την κοινή προοπτική ασφάλειας και ότι θα αρθούν όλες οι σιωπηρές και ρητές κυρώσεις».

Πηγή: skai.gr

