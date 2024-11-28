Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» φιλοξενήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Αρχικά, στρέφοντας τα «βέλη» του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ανέφερε «δεν περίμενα ποτέ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσει τη ρητορική της Άκρας Αριστεράς και τη λογική ακραίων, η οποία απομονώνει δηλώσεις και επιλέγει θύματα και νεκρούς», ενώ εξήγησε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα σεβασμού ή μη σεβασμού των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικά από ένα κράτος-δικαίου όπως η Ελλάδα». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαρινάκης είχε δεχθεί έντονα πυρά από την Αντιπολίτευση για μια δήλωσή του ότι η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί «απόφαση που δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα».

«Αυτό το οποίο είπα εγώ είναι ότι η απόφαση αυτή δεν βοηθάει στην κατάπαυση του πυρός, γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος να εξομοιώνεται ένα κράτος το οποίο αμύνεται - προφανώς είναι υπό συζήτηση η έκταση αυτής της άμυνας - με μια τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χαμάς που επετέθη στο κράτος αυτό. Τη θέση αυτή δεν την εκφράσαμε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαστηρίων, αλλά την εξέφρασα σημειώνοντας ότι είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι, έχουν την ίδια αξία οι δυστυχώς πάρα πολλοί νεκροί και στην πλευρά της Παλαιστίνης, αλλά υπάρχουν νεκροί και όμηροι από την πλευρά του Ισραήλ», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει μια πολύ μικρή και θλιβερή μειοψηφία συναναθρώπων μας που εκφράζει την άλλη όψη του φασισμού.

«Ο φασισμός έχει δυο όψεις. Είναι της Άκρας Αριστεράς, κι όχι μόνο της Άκρας αλλά κι από ένα μέρος του υπόλοιπου αυτού πολιτικού χώρου, που πριν κλάψουν για έναν νεκρό ρωτάνε από πού είναι αυτός ο νεκρός. Όλοι οι νεκροί όμως έχουν την ίδια αξία, εμείς δεν ζυγίζουμε νεκρούς. Δεν ζυγίζουμε την αξία μιας γυναίκας που κακοποιείται αναλόγως αν κακοποιείται από μουσουλμανικά καθεστώτα ή από πολιτισμένα κράτη. Κάθε γυναίκα που καοκοποιείται έχει την ίδια αξία κι αυτό δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Και δεν θα σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε σε αυτόν τον φασισμό της μειοψηφίας».

«Έχουμε μειώσει πολλούς έμμεσους φόρους»

Στη συνέχεια, απαντώντας για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση ως προς τις μειώσεις φόρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι προτιμά να μιλά για φόρους που μειώνονται στην πράξη παρά για φόρους που μειώνονται στα λόγια, «όπως οι φόροι που μειώνει ο κ. Ανδρουλάκης».

«Ο κ. Ανδρουλάκης από το Σάββατο έχει αλλάξει 2-3-4 εκδοχές για το τι θα κάνει με το ΦΠΑ. Όμως αυτό που κάνουμε εμείς βοηθάει στην κατεύθυνση της μείωσης των δυσκολιών των πολιτών. αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει συνολικά όσους φόρους δεν έχει μειώσει καμία κυβέρνηση μεταπολιτευτικά, δηλαδή 50 την πρώτη τετραετία, 9 τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας κι άλλους 12 από 1/1/2025. Ως προς το ΦΠΑ, η κυβέρνηση έχει μειώσει και μάλιστα πολλούς: ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροτικά μηχανήματα, γυμναστήρια, σχολές χορού, κινηματογράφοι, καφές σερβιριζόμενος, προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία και μεταφορές. Αυτά δεν είναι κοινωνικά αγαθά; Πείτε μου άλλη κυβέρνηση που μείωσε φόρους χωρίς να υποθηκεύσει το μέλλον των παιδιών μας»

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγήκε με ένα πρόγραμμα το 2019 και επανεξελέγη με ένα άλλο το 2023, το οποίο ήταν συνέχεια του πρώτου, υποσχόμενη μια πολιτική που σταδιακά θα δώσει ανάσα στη μεσαία τάξη. «Για μένα το ζητούμενο για να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να μας ακούσει χωρίς να αλλάζει κανάλι, είναι να καταλάβουμε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις αυτόν τον συσσωρευμένο πληθωρισμό είναι να αυξάνεις τα εισοδήματα. Μόνο έτσι θα φτάσουμε και στον στόχο μας που είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ».

«Δεν θα παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι στις κλήσεις από τις νέες κάμερες»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις νέες 1.388 κάμερες που θα μπουν σταδιακά στους δρόμους, το σχέδιο για τις οποίες παρουσιάστηκε πριν λίγες ώρες.

«Εκτός από την Τροχαία πρέπει να υπάρχουν και 24ωρα μάτια που θα βεβαιώνουν αυτόματα κλήσεις για την προστασία των πολιτών. Αυτό έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε ίσως το 2025 από το δεύτερο εξάμηνο. Είναι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής που τρέχουν ήδη και 1.388 συνολικά που θα αφορούν παραβάιαση ερυθρού σηματοδότη, αυξημένη ταχύτητα, είσοδο σε ΛΕΑ και άλλες περιπτώσεις όπως ανασφάλιστα οχήματα και ΚΤΕΟ που βεβαιώνονται αυτομάτως».

Μάλιστα, όπως είπε, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι. Οι κλήσεις θα βεβαιώνονται αυτόματα, οι ενστάσεις θα γίνονται αυτόματα, όπως και αυτές θα γίνονται δεκτές ή θα απορρίπτονται αυτόματα

