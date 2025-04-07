Ανέβηκαν οι τόνοι το πρωί της Δευτέρας (7/4) στον ΣΚΑΪ μεταξύ του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα, και της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, μετά και τις δηλώσεις του Χρήστου Παπαδημητρίου για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με την πυρόσφαιρα.

«Πρέπει να επαναφέρουμε την κουβέντα στην ουσία της: δυο τρένα στην ίδια γραμμή συγκρούστηκαν, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, ο ΟΣΕ βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη σε μια μπαχαλώδη κατάσταση. Βεβαίως, και η έκρηξη ήταν ένα σημαντικό θέμα, όμως το πρώτιστο ήταν το πώς συνέβη το ατύχημα, τι συνέβαινε στο σταθμαρχείο και ποια ήταν η κατάσταση», ανέφερε από την πλευρά της η κ. Γιαννακοπούλου, για να συμπληρώσει:

«Η κυβέρνηση δημιούργησε από μόνη της το αίσθημα της συγκάλυψης στους Έλληνες πολίτες για το πώς άπλωσε πέπλο προστασίας στον κ. Καραμανλή. Και βεβαίως ο πρώτος που βγήκε και μίλησε ως πραγματογνώμονας ήταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βγήκε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο. Άρα ας τα αφήσουν αυτά οι της κυβέρνησης. Πραγματογνώμονας δεν είναι κανείς, η μόνη που μπορεί να μιλήσει για αυτό είναι η Δικαιοσύνη».

Απαντώντας ο κ. Τσιόδρας, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «κατέρρευσε με πάταγο όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει μια παράνομη ουσία που ήταν στα βαγόνια, προκειμένου να αποσείσει τις ευθύνες της».

«Αυτά τα οποία ακούμε τώρα δεν τα ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες. Ακούγαμε μόνο για θεωρίες συνωμοσίας, ότι υπήρχε παράνομο φορτίο που η κυβέρνηση πήγε να το καλύψει, στη συνέχεια ότι έκανε μπάζωμα για να καλύψει τα ίχνη από το παράνομο φορτίο. Κι όλα αυτά έγιναν κυρίαρχη άποψη και σχεδόν αλήθεια για την ελληνική κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι τα ισχυρίζονταν όλα αυτά, τα παίρνουν πίσω».

Η τοποθέτηση του «γαλάζιου» ευρωβουλευτή προκάλεσε την αντίδραση της κ. Γιαννακοπούλου, η οποία τον κατηγόρησε για «μαϊμούδιασμα».

«Κυρία Γιαννακοπούλου, πρέπει να κάνετε αυτοκριτική για όλα αυτά που λέγατε τόσους μήνες. Πήγατε και ακολουθήσατε όλα όσα έλεγε ο κ. Βελόπουλος και η κ. Κωνσταντοπούλου. Αυτό κάνατε, είναι ντροπή να παίζετε πάνω στον ανθρώπινο πόνο», ήταν η απάντηση του κ. Τσιόδρα.

«Ξεκαβαλήστε και λίγο πιο σεμνά! Χάθηκαν άνθρωποι και νέα παιδιά, σεμνά και ταπεινά», αντέτεινε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

