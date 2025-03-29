ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνοεπίθεση στο ΕΑΠ: Η κυβέρνηση αδυνατεί να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

Σε κοινή ανακοίνωση προχώρησε η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής και Παιδείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου με το τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής του κόμματος, με αφορμή με την κυβερνοεπίθεση στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων πολιτών στο dark web.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:



«Η κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 25 Οκτωβρίου 2024 αποτέλεσε ένα ακόμη ηχηρό χτύπημα στην κυβερνοασφάλεια της χώρας και οδήγησε στη διαρροή τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων φοιτητών, μεταξύ των οποίων ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμοί ταυτότητας, υπογραφές, φωτογραφίες, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και τραπεζικοί λογαριασμοί.



Η παραδοχή του ΕΑΠ, πέντε μήνες μετά, ότι έχουν εντοπιστεί στο dark web τουλάχιστον 65 GB αυτών των προσωπικών δεδομένων, που έχουν ήδη ανακτηθεί από τρίτους, επιβεβαιώνει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις κυβερνοεπιθέσεις και να περιορίσει τις απώλειες όταν αυτές συμβούν.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε προειδοποιήσει, ήδη από τις 26 Νοεμβρίου 2024, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κυβερνοασφάλεια, για την ανάγκη θωράκισης των κρατικών υποδομών έναντι των ψηφιακών απειλών και την άμεση διερεύνηση της συγκεκριμένης επίθεσης, αφού μεταξύ των σπουδαστών υπάρχουν και στρατιωτικοί, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κίνδυνο εντοπισμού τους από επιβουλευόμενα συμφέροντα.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδεικνύει αδιαφορία και ολιγωρία στη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας. Οι πολίτες βλέπουν τα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν στο dark web, ενώ οι αρμόδιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και υποσχέσεις, χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί την άμεση ενημέρωση των θιγόμενων πολιτών για το μέγεθος της διαρροής και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα τους. Ζητά την ανάληψη πολιτικών και διοικητικών ευθυνών για την καθυστερημένη αντίδραση και την έλλειψη διαφάνειας. Επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών πρωτοκόλλων κυβερνοασφάλειας σε όλα τα δημόσια ιδρύματα, με σαφείς διαδικασίες προστασίας και αποτροπής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Τέλος, απαιτεί την άμεση διερεύνηση του περιστατικού από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την απόδοση ευθυνών όπου απαιτείται.



Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ψηφιακής ασφάλειας των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.