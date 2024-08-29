Του Αντώνη Αντζολέτου

Το ενδεχόμενο των εκλογών ή της προσφυγής στη βάση μπαίνει όλο και πιο συχνά στα χείλη κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και από τα δυο «στρατόπεδα». Η κάθε πλευρά προβάλει τη δική της λύση επιχειρώντας να «εγκλωβίσει» την άλλη περνώντας το δικό της μήνυμα. Προετοιμάζονται στην Κουμουνδούρου τόσο η ηγεσία όσο και οι «87» για νέες κάλπες ένα χρόνο μετά τη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη; Να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές πρότεινε στον Στέφανο Κασσελάκη η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στο ACTION 24. «Πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει ο ίδιος να πάρει την ευθύνη ενός αρχηγού, ενός πρόεδρου κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και να δώσει λύση».



Είχε προηγηθεί νωρίς το απόγευμα χθες στο MEGA o Στέφανος Κασσελάκης o οποίος απευθύνθηκε πάλι στους εσωκομματικούς επικριτές του λέγοντας πως «εάν αμφιβάλλουν για τη στήριξη που έχω από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ ας με προκαλέσουν δεν έχω κανένα πρόβλημα». Εσωκομματικές κάλπες δεν απέκλεισε και η Βούλα Κεχαγιά. Μιλώντας στο OPEN ανέφερε: «Ο πρόεδρος έχει πει στην πολιτική Γραμματεία ότι δεν θα ήθελε να ταλαιπωρήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ σε μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Αυτό, όμως μπορεί να μην μπορεί να αποφευχθεί. Δεν ξέρω θα το δούμε. Δεν μπορώ να εικάζω».

Είναι φανερό πως αυτή τη στιγμή η μια πλευρά πετάει την «μπάλα» στην άλλη. Ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρώντας από να φέρει τον Παύλο Πολάκη σε θέση συμμάχου προκαλεί τους «87» να τον αμφισβητήσουν. Η εσωκομματική αντιπολίτευση υποστηρίζοντας πως η κρίση έχει προκληθεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον προκαλεί να «λυτρώσει» το κόμμα. Και οι δυο γνωρίζουν πως δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς αρκετός κόσμος έχει κουραστεί από τις συνεχείς κάλπες. Και σε εθνικό, αλλά και σε κομματικό επίπεδο. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η συμμετοχή μελών και φίλων θα φτάσει στα επίπεδα του 2023.

Στο κοινοβουλευτικό τοπίο με 34 βουλευτές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει την «ανάσα» του ΠΑΣΟΚ που υπολείπεται μόλις δυο έδρες. Η καρέκλα της αξιωματικής αντιπολίτευση αρχίζει να «τρίζει», καθώς με λίγες ακόμα κρίσεις το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη θα βρεθεί να χάνει ένα κεκτημένο που διατηρεί από το 2012. Την ώρα, μάλιστα που ουσιαστικά 12+4 βουλευτές το χτύπησαν «καμπανάκι» και στάθηκαν επικριτικά στην πρωτοβουλία του να αντικαταστήσει τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και να κάνει λίφτινγκ συνολικά στο προεδρείο της Κ.Ο.

Πηγή: skai.gr

