Η Όλγα Γεροβασίλη, σε συνέντευξή της το βράδυ της Τετάρτης κάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη να πάρει ο ίδιος την ευθύνη και να γίνουν εκλογές ηγεσίας από την βάση.

«Προφανώς να ξαναγίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ο ίδιος να πάρει την ευθύνη την ευθύνη του προέδρου, την ευθύνη του ηγέτη και αυτό θα λειτουργήσει λυτρωτικά», σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Γεροβασίλη

Την Τετάρτη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, η επιστολή του επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, με την οποία τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Αθηνά Λινού. Πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 34 βουλευτές.

“Σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται να παραιτηθώ από βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ούτε να παραδώσω την έδρα την οποία μου έδωσαν 25.000 και πλέον ψηφοφόροι μου», η απάντηση της Αθηνάς Λινού στις δηλώσεις Κασσελάκη κατηγορώντας τον ότι συμμετέχει στις κακόβουλες συκοφαντίες του κ. Πολάκη εναντίον της.

“Όταν ορκίστηκε βουλευτής υπέγραψε τον κανονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αναφέρει ρητά πως η έδρα ανήκει στο κόμμα κι όχι στην ίδια» η απάντηση της Κουμουνδούρου.

Νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης είχε με ανάρτηση του, ζητήσει την παραίτηση. “Αναζητούμε όλη μέρα την Αθηνά Λινού για να της ζητήσουμε να παραιτηθεί, έγραψε.

Βολές κατά του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε χθες μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρόεδρος αμφισβήτησε την ενότητα και τη συλλογικότητα του κόμματος, απόφαση που χαρακτήρισε λάθος και άφησε να εννοηθεί ότι έχει ανοίξει θέμα ηγεσίας, λέγοντας ότι «έχω ανοίξει ξεκάθαρα θέμα πολιτικής της ηγεσίας».

