Αθήνα: «Άναψαν τα αίματα» μεταξύ Δούκα και Μπακογιάννη στο δημοτικό συμβούλιο

Το ζήτημα της καθαριότητας της πόλης ήταν το κυρίαρχο στην ημερησία διάταξη του σημερινού (Τετάρτη) δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων και η ενημέρωση για τις δράσεις της διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης από την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε για εντελώς άλλο ζήτημα.

Αφορμή στάθηκε μια αναφορά του Κώστα Μπακογιάννη κατά την τοποθέτησή του, όταν είπε πως «Πολλές φορές σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, η Χρυσή Αυγή έχει στηρίξει τη δημοτική Αρχή».

Αυτό προκάλεσε την έκρηξη της παράταξης του Χάρη Δούκα και την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διαδικασία διακόπηκε για λίγο και στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθηναίων πήρε τον λόγο επί προσωπικού και είπε:

«Ο κ. Μπακογιάννης σήμερα ξέφυγε εντελώς. Δεν σεβάστηκε τη μνήμη του νεκρού εργαζόμενου στην καθαριότητα, κάνοντας άκρως υποτιμητικά και ειρωνικά σχόλια. Επιχείρησε να ταυτίσει την παράταξή μας με τη Χρυσή Αυγή. Το ότι αδυνατεί να αποδεχτεί την ήττα του στις εκλογές, είναι δικό του πρόβλημα. Το ότι επιχειρεί όμως, να διαστρεβλώσει την αλήθεια στο δημοτικό συμβούλιο είναι πρόβλημα όλων μας. Δεν μπορεί η προσωπική του πικρία να τον ωθεί σε προκλητικές, προσβλητικές και χυδαίες ακρότητες. Η απόλυτη ταύτισή του με τη γραμμή του Μαξίμου, μόνο ζημιά κάνει στην πόλη. Παρά τις συκοφαντίες και τις αήθεις επιθέσεις, η Αθήνα είναι και θα παραμείνει πόλη της Δημοκρατίας».

Αμέσως μετά, ο κ. Δούκας κάλεσε επίμονα τον κ. Μπακογιάννη να ανακαλέσει, αλλά αυτός αρνήθηκε. «Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εσείς κρυφό καμάρι» πρόσθεσε. «Απαράδεκτο, είναι ντροπή», απάντησε ο κ. Δούκας και αυτές οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι επικεφαλής των άλλων παρατάξεων. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προβοκάρετε κ. Μπακογιάννη, τη σοβαρή συζήτηση για την καθαριότητα. Μετατρέπετε τους φασίστες σε ρυθμιστές και αρνούμαι ως δημοκράτης να εμφανίζουμε τη Χρυσή Αυγή ως ρυθμιστή».

«Παίζονται παιχνίδια πέρα από τον δήμο, αυτό δείχνουν αυτές οι οξύνσεις και αποπροσανατολίζουν», είπε ο Νίκος Σοφιανός.

Ο Χαράλαμπος Γιώτης, επιτέθηκε φραστικά στον κ. Μπακογιάννη, έκανε λόγο για «τραγική εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου», προσθέτοντας πως δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή στο Δ.Σ..



Για ανούσια αντιπαράθεση μίλησε ο Κώστας Παπαδάκης και η Ελένη Παπαδοπούλου, είπε πως αυτό που έγινε είναι προσβλητικό για όλους, και το καταδίκασε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

