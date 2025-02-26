Χατζηβασιλείου: Στο Ριάντ επιβεβαιώσαμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας

Τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, χάρη στη συνεπή μεταρρυθμιστική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, παρουσίασε, χθες, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου, στην Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ.

Η Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας διοργανώθηκε σε συνεργασία με το σαουδαραβικό Υπουργείο Εμπορίου, με στόχο την ανάδειξη των διμερών επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρηματικών συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Χατζηβασιλείου κατά τη διήμερη επίσκεψή του στο Ριάντ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, συμπροήδρευσε με τον Σαουδάραβα Yπουργό Εμπορίου Majid Al-Kasabi στην Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα, ενώ είχε και σημαντικές επαφές με Σαουδάραβες αξιωματούχους.

"Με τον Σαουδάραβα Υπουργό Εμπορίου επιβεβαιώσαμε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών μας. Παρουσίασα αναλυτικά στους αξιωματούχους της σαουδαραβικής κυβέρνησης και στους εκπροσώπους της αγοράς τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Η χώρα μας προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες χάρη στη μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης, με απτά οφέλη για τους πολίτες. Ταυτόχρονα, παρουσίασα τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να διεισδύσουν περαιτέρω στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, των ακινήτων, των κατασκευών και των υποδομών» τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών

Νωρίτερα ο κ. Χατζηβασιλείου είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Waleed A. Elkhereiji. Η συζήτηση εστίασε στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αλ-Ούλα, τον Ιανουάριο. «Η σχέση των δύο χωρών μας είναι βαθιά στρατηγική και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επενδύσεις και τις εξαγωγές», δήλωσε ο Υφυπουργός επ' αυτού.

Σήμερα ο κ. Χατζηβασιλείου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Επενδύσεων Dr. Abdullah Al-Dubakhi. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συζητήθηκαν, ακόμη, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μας σχέσεων, κυρίως στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ριάντ, ο κ. Χατζηβασιλείου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και τα ελληνικά περίπτερα στην κορυφαία διεθνή έκθεση κατασκευαστικών υλικών "BIG 5 Construct Saudi 2025", όπου συνεχάρη την Entreprise Greece για την άρτια διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής και τους Έλληνες εκθέτες για τη δυναμική παρουσία τους στην περιοχή της Αραβικής χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

