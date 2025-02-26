Δριμεία επίθεση κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή ανάρτησή του, η οποία χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, …εθνικών βλαξ».

Στην ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης καταγγέλλει την τοξικότητα και το μίσος που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ένας εν ενεργεία ευρωβουλευτής του κόμματος απευθύνει σε μέλη της Νέας Δημοκρατίας άθλιους χαρακτηρισμούς. «Αν είχαμε να κάνουμε με ένα κανονικό κόμμα, ο Νίκος Παππάς θα είχε ήδη διαγραφεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για κάλυψη τέτοιων συμπεριφορών από την ηγεσία του κόμματος.

Για τους λίγους καλόπιστους που μέχρι σήμερα διατηρούσαν αμφιβολίες για το ποιοι καλλιεργούν το μίσος και επενδύουν στην τοξικότητα, ειδικά αυτή την περίοδο, τους παραπέμπουμε στη σημερινή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, με την οποία αποκαλεί τη Νέα Δημοκρατία «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, …εθνικών βλαξ», προσθέτοντας το σήμα της ΝΔ, για να ολοκληρώσει το άνευ προηγουμένου υβριστικό του παραλήρημα.

Με λίγα λόγια, ένας εν ενεργεία εκπρόσωπος της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων ύβρεων, χαρακτηρίζει «δολοφόνους» και «βιαστές» τα μέλη ενός ολόκληρου κόμματος και, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής προχωρεί σε τέτοιες αθλιότητες.

Αν είχαμε να κάνουμε με ένα κανονικό κόμμα, τότε ο Νίκος Παππάς θα είχε ήδη διαγραφεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να απαιτείται η ανακοίνωσή μας.

Επειδή, όμως, αναφερόμαστε στο κόμμα των προγραφών, των απειλών, της λογικής του «εμείς ή αυτοί» και «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», φανταζόμαστε ότι θα υπάρξει για άλλη μία φορά κάλυψη σε αυτές τις άθλιες συμπεριφορές από έναν εν ενεργεία ευρωβουλευτή.

Τη στιγμή που το σύνολο των πολιτών επιζητεί την αλήθεια και δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών, ένα τμήμα της αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί ένα τραγικό δυστύχημα ως την αφορμή για να σπείρει το μίσος και τον διχασμό.

Παππάς: «ΝΔ φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών»

Σε story στο Instagram ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε ένα παλαιότερο βίντεο του stand up comedian Χριστόφορου Ζαραλίκου που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ με τον Νίκο Παππά να το συνοδεύει με δικό του σχόλιο, αποκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών, εγκληματιών, …εθνικών βλαξ».

