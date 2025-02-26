Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον - Την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Ρούμπιο

Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, στις 26-28 Φεβρουαρίου όπου σήμερα 26, και αύριο 27 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συναντήσεις με μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει συνάντηση, στις 11:00 π.μ., με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

