Εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ - Συνεχίζεται σήμερα το Συνέδριο

Την συνέχιση των εργασιών του Έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη ημέρα, αποφάσισαν οι σύνεδροι.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με την έγκριση των υποφηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος και με το κείμενο της πολιτικής απόφασης.

Οι τέσσερις υποψηφιότητες των Απόστολου Γκλέτσου, Παύλου Πολάκη, Σωκράτη Φάμελλου και Νικόλα Φαραντούρη εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα ακόλουθα:

Ψήφισαν 3.072, υπέρ 2.784, κατά 276, λευκά 12.

Το κείμενο της πολιτικής απόφασης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα στις 11.00 πρωί με ομιλίες συνέδρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.