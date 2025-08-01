Σειρά επαφών υψηλού επιπέδου πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, στο Κισινάου της Μολδαβίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της στήριξης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Ο υφυπουργός συναντήθηκε με την Υπουργό Οικονομικών της Μολδαβίας, Victoria Belous, με την οποία συζητήθηκαν οι οικονομικές εξελίξεις στις δύο χώρες, καθώς και οι δυνατότητες παροχής ελληνικής τεχνογνωσίας σε θέματα φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Εξετάστηκε ειδικότερα η συμβολή του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), ενώ ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς να συνδράμει ενεργά σε αυτό το πεδίο.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συνάντηση με τους δύο σναπληρωτές πρωθυπουργούς της Μολδαβίας: την υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης, Doina Nistor, καθώς και τον υπουργό Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Vladimir Bolea.

Κατά τις συναντήσεις εξετάστηκαν επίσης, οι δυνατότητες δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα υψηλής προτεραιότητας για τη Μολδαβία, ιδίως στους τομείς των logistics, των μεταφορών και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Το ταξίδι του υφυπουργού κ. Θεοχάρη προετοιμάστηκε σε συνέχεια των επαφών που είχε με Μολδαβούς αξιωματούχους κατά το πρόσφατο συνέδριο του Economist, όπου αναδείχθηκαν, τόσο οι προκλήσεις, όσο και οι ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

