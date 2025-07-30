«Η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει Υπουργό Δικαιοσύνης κάποιον ο οποίος αμφισβητεί τον πατριωτισμό των δημοκρατικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και τα κατηγορεί ότι λειτουργούν υπερ της Τουρκίας, για να βρει τρόπο να καλύψει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έπειτα από το επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Γιώργου Φλωρίδη, για τους Ισραηλινούς τουρίστες.

«Ο Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί τώρα, αλλιώς να αποπεμφθεί από τον κ. Μητσοτάκη», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

