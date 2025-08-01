Την υποστήριξη του στη διαφύλαξη και προστασία του λατρευτικού, ιδιοκτησιακού και περιουσιακού καθεστώτος της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντηση του με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Δαμιανό. Τόνισε, την μεγάλη ανησυχία του για τις αποφάσεις της αιγυπτιακής πλευράς, όπως και για την ολιγωρία και τα λάθη της Κυβέρνησης. Κυρίως υποστήριξε την ανάγκη να υπάρξει δυναμική διπλωματική κινητοποίηση για την προστασία όλων των πτυχών του καθεστώτος της Μονής, σε συνέχεια ψήφισης και του νόμου με τον οποίο απέκτησε νομική υπόσταση.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πίεση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με κυρώσεις προς το Ισραήλ, προκειμένου, πρώτον να τερματιστεί η φρικτή ανθρωπιστική κρίση και λιμοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, και δεύτερον να υπάρξει συμφωνία άμεσης κατάπαυσης πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη διεθνούς κινητοποίησης για προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των χριστιανικών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής, από επιθέσεις και διώξεις.

Πηγή: skai.gr

