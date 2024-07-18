Λογαριασμός
Κασσελάκης: «Γίναμε είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο για την 6ημέρη εργασία - Μ' εμάς αυτός ο νόμος επιστρέφεται από εκεί που ήρθε»

«Είναι η Ελλάδα κάποιο παγκόσμιο πειραματόζωο του νεοφιλελευθερισμού; Δε χρειάζεται να το πω καν»

Κασσελάκης: Γίναμε είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο για την 6ημέρη εργασία

Αποσπάσματα από ρεπορτάζ ξένων μέσων για την εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα παραθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, σχολιάζοντας πως «γίναμε είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο!». «Είναι η Ελλάδα κάποιο παγκόσμιο πειραματόζωο του νεοφιλελευθερισμού; Δε χρειάζεται να το πω καν. Μ' εμάς αυτός ο νόμος επιστρέφεται από εκεί που ήρθε», επισημαίνει ο κ. Κασσελάκης.

