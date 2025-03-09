Στην αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετέβη στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών συνοδευόμενος από τον γιατρό που ενέκρινε τη «fake» αναρρωτική άδεια στον επιθεωρητή του σταθμάρχη, προέβη ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Action24.

Συγκεκριμένα, δείχνοντας μία φωτογραφία στο κινητό του, ο κ. Ρωμανός ανέφερε:

«Εδώ βλέπουμε την εικόνα του κ. Ανδρουλάκη που πήγε στον τόπο του δυστυχήματος και έγιναν όλοι αυτοί οι διάλογοι που ακούμε αυτές τις ημέρες. Ο κύριος που βλέπετε πίσω του είναι εκείνος ο γιατρός που έδωσε τη fake -απ' ό,τι φαίνεται- άδεια στον επιθεωρητή του σταθμάρχη. Χάρη στην άδεια αυτή, ο συγκεκριμένος επιθεωρητής έλειπε τη συγκεκριμένη μέρα και ήταν μόνος του ο σταθμάρχης»,

«Περσινά ξινά σταφύλια» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με τον κ. Ρωμανό να συνεχίζει: «Γιατί το λέω αυτό; Γιατί δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ. Ο συγκεκριμένος ήταν κομματικό στέλεχος και υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Τελικά διεγράφη μετά την ΕΔΕ, αλλά την ημέρα που πήγε να κουνήσει το δάχτυλο στον τόπο της τραγωδίας ο κ. Ανδρουλάκης πήγε με αυτόν τον κύριο, αυτός τον συνόδευσε».

Τσουκαλάς: «Να αφήσει τις εξυπνάδες ο κ. Ρωμανός»

«Ο κ. Ρωμανός να αφήσει τις εξυπνάδες και ας καταλάβει ότι δια της λάσπης δεν θα επιβιώσει πολιτικά. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, διαγράφηκε ακαριαία από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μόλις γνωστοποιήθηκε το συμβάν με την αναρρωτική άδεια», ανέφερε αργότερα μέσω δήλώσής του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Αν θεωρεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης δρα όπως ο κ. Μητσοτάκης και όποιον αποπέμπει, τον επανεντάσσει μετά από 2-3 εβδομάδες, κάνει λάθος. Δεν είμαστε ευτυχώς όλοι ίδιοι», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Μιας όμως και έχει ιδιαίτερη ευαισθησία -όπως λέει- με την αξιοκρατία, θα απαντήσει επιτέλους ποιου ρουσφέτι είναι ο μοιραίος σταθμάρχης;»

«Ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Μήπως μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Ρωμανός;» κατέληξε.

