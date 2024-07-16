Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά ΝΔ: Αποσπασματικές διαρροές από τη συνομιλία Κασσελάκη – Συρεγγέλα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε με τη γραμματέα της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα και η ιδιωτική συνομιλία που είχαν διήρκησε 10 λεπτά αναφέρουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συγγνώμη από τη γραμματέα της ΝΔ για όλα όσα συνέβησαν σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή», αναφέρουν.

Πηγή: skai.gr

Η γραμματέας της ΝΔ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για το τηλεφώνημα και τη στάση του, ενώ ο κ. Κασσελάκης της ζήτησε με τον θεσμικό της ρόλο να υπενθυμίσει στον κ. Μητσοτάκη πως ακόμη αναμένει και ο ίδιος μια συγγνώμη για τον βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη και το ομοφοβικό παραλήρημα εναντίον του από τον Απρίλιο. «Όταν δε γνώριζε αν έπρεπε να βάλει το άρθρο «ο» ή «η» πριν από το όνομα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.«Σε αντίθεση με τον κ. Κασσελάκη σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης τότε είχε σιωπήσει επιδεικτικά σε πολλαπλάσιας έντασης επίθεση. Η κ. Συρεγγέλα σημείωσε όμως πως είναι διαφορετικό όταν αφορά ένα στέλεχος πρώτης γραμμής και διαφορετικό όταν πρόκειται για έναν βουλευτή από την περιφέρεια, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά πως δεν γίνεται να διαχωρίζονται οι βουλευτές και την κυρία Συρεγγέλα να δεσμεύεται πως θα μεταφέρει στο κ. Μητσοτάκη το δίκαιο αίτημα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ» προσθέτουν από την Κουμουνδούρου.«Με έκπληξη ο κ. Κασσελάκης είδε αποσπασματικές διαρροές από την ιδιωτική συνομιλία τους. Μάλιστα, η κ. Συρεγγέλα γνωρίζει πως η ανάρτηση του κ. Πολάκη έγινε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους. Αναμένουμε οι επόμενες «πηγές» της ΝΔ να αφορούν την καθυστερημένη συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» σημειώνουν. ‎«Συγγνώμη βέβαια οφείλει να ζητήσει και ο Υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, τόσο για τη χθεσινή απόπειρα να αποκλείσει τους ανασφάλιστους από τη συνταγογράφηση σε δημόσιες δομές, όσο και για τα ψέματα που χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» καταλήγουν.

