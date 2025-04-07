Στο 23,3% είναι η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική πορεία και έρχεται δεύτερο κόμμα με 13,4%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1. Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται πως δεν θέλει επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το 54,5% να πιστεύει ότι πρέπει προς το παρόν να αρκεστεί στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί να έχει απώλειες συγκεντρώνοντας 12,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, καταγράφει 5,7%.

Ενισχυμένη είναι και η Ελληνική Λύση με 9,7% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,5% και η Νίκη με 2,7%, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 10,5%.

Υπονομευτική κρίνουν οι πολίτες την στάση Σαμαρά - Καραμανλή προς τον Μητσοτάκη

Παράλληλα, οι πολίτες κρίνουν τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ως υπονομευτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη (46,8%), ενώ υψηλότερα είναι τα ποσοστά των ψηφοφόρων της ΝΔ (67,3%).

Διχάζει η πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς

Το ερώτημα για πιθανή συνεργασία με τα κόμματα της Αριστεράς παραμένει ανοιχτό ως η μόνη ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική και, παρά τις διαβεβαιώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί αυτόνομης πορείας, συνεχίζει να διχοτομεί την εκλογική του βάση, με το 49% να τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης και το 47,1% να εμφανίζεται αντίθετο σε μία τέτοια προοπτική.

Να παραμείνει βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας θέλει το 54,5%

Τέλος, η επιστροφή του κ. Τσίπρα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, αφού το 54,5% πιστεύει ότι πρέπει προς το παρόν να αρκεστεί στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, με το υπόλοιπο ωστόσο 18,4% να θέλει να τον δει ξανά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 14,6% του συνόλου πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να προχωρήσει την ίδρυση ενός καινούργιου πολιτικού φορέα.



