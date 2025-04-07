Στο 23,3% είναι η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική πορεία και έρχεται δεύτερο κόμμα με 13,4%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1. Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται πως δεν θέλει επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το 54,5% να πιστεύει ότι πρέπει προς το παρόν να αρκεστεί στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εξακολουθεί να έχει απώλειες συγκεντρώνοντας 12,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, καταγράφει 5,7%.
Ενισχυμένη είναι και η Ελληνική Λύση με 9,7% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,5% και η Νίκη με 2,7%, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 10,5%.
Υπονομευτική κρίνουν οι πολίτες την στάση Σαμαρά - Καραμανλή προς τον Μητσοτάκη
Παράλληλα, οι πολίτες κρίνουν τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ως υπονομευτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη (46,8%), ενώ υψηλότερα είναι τα ποσοστά των ψηφοφόρων της ΝΔ (67,3%).
Διχάζει η πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς
Το ερώτημα για πιθανή συνεργασία με τα κόμματα της Αριστεράς παραμένει ανοιχτό ως η μόνη ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική και, παρά τις διαβεβαιώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περί αυτόνομης πορείας, συνεχίζει να διχοτομεί την εκλογική του βάση, με το 49% να τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης και το 47,1% να εμφανίζεται αντίθετο σε μία τέτοια προοπτική.
Να παραμείνει βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας θέλει το 54,5%
Τέλος, η επιστροφή του κ. Τσίπρα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, αφού το 54,5% πιστεύει ότι πρέπει προς το παρόν να αρκεστεί στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, με το υπόλοιπο ωστόσο 18,4% να θέλει να τον δει ξανά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 14,6% του συνόλου πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να προχωρήσει την ίδρυση ενός καινούργιου πολιτικού φορέα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.