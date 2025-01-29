Το ενδεχόμενο η εμπορική αμαξοστοιχία της Hellenic Train να μετέφερε κάτι ύποπτο όταν συγκρούστηκε με την επιβατική τη μοιραία νύχτα των Τεμπών, άφησε ανοιχτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η Hellenic Train ήταν αυτή η οποία διαβεβαίωνε το κοινοβούλιο για το φορτίο. «Άμα με ρωτάτε, λοιπόν, αν έχω μετανιώσει ή αν έκανα λάθος, σας το λέω ευθέως: προφανώς με αυτά τα οποία γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα τότε αυτό το οποίο είπα» σημείωσε.

Εστιάζοντας στο τραγικό δυστύχημα, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο του Alpha, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει στα ερωτήματα της κοινής γνώμης, αλλά ακόμα αναφέρθηκε στην επιλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, την απόφαση της Δικαιοσύνης για τις υποκλοπές και τη νέα διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν αποδειχθεί τελικά, ότι αυτή η αμαξοστοιχία δεν είναι υπεράνω αμφιβολίας, η Hellenic Train η οποία έχει την ευθύνη, θα πρέπει να λογοδοτήσει και να λογοδοτήσει και ποινικά -προφανώς αυτή δεν είναι δική μου δουλειά-, αλλά να λογοδοτήσει και πολιτικά ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Οι αποφάσεις δεν λήφθηκαν με στόχο τη συγκάλυψη τόνισε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καπηλεύεται τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους. Αν έγιναν λάθη θα το κρίνει η εισαγγελία, σημείωσε.

«Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις στο πεδίο. Είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό» διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή από έναν πρωθυπουργό και έναν πατέρα ότι έγιναν κινήσεις για να καλύψω τι ακριβώς; Τον τελικό λόγο σε όλα έχει ο εφέτης ανακριτής»

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη αναλυτικά

Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει τα Τέμπη, κ. Σρόιτερ, ως μία ανοιχτή πληγή, ως ένα συλλογικό τραύμα, ως ένα συλλογικό πένθος. Και πιστεύω ότι οι πολίτες που βρέθηκαν σε όλα τα σημεία σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό -και νομίζω ότι συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις και πολίτες που στηρίζουν και τη δική μας παράταξη-, νομίζω ζητούσαν τρία πράγματα: να μάθουμε την αλήθεια, ακριβώς τι έχει συμβεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, και τρίτον να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει και θα αποκτήσει η Ελλάδα σύγχρονα, ασφαλή, αξιόπιστα ευρωπαϊκά τρένα.



Και νομίζω ότι ακριβώς σε αυτά τα ερωτήματα οφείλουμε να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, για το τι κάνει η πολιτεία, για το τι κάνει η Δικαιοσύνη, για το πώς η πολιτεία μπορεί να διευκολύνει το έργο της Δικαιοσύνης και για το τι πραγματικά έχει συμβεί και ποια εξακολουθούν να είναι τα αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία σίγουρα υπάρχουν ακόμα στον δημόσιο διάλογο.

Ταυτόχρονα όμως, θέλω να τονίσω ότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στη Δικαιοσύνη να ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων. Δεν ψήφισαν την σχετική διάταξη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δώσαμε τη δυνατότητα να συσταθεί ξανά ο ανεξάρτητος Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος μάλιστα έχει παραγγείλει και νέα σχετική πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχουν πολλές πραγματογνωμοσύνες για το ένα βασικό αναπάντητο ερώτημα, που είναι τι συνέβη τη στιγμή της σύγκρουσης και πώς εξηγείται αυτή η έκρηξη την οποία όλοι έχουμε δει.



Κατά συνέπεια, απλά να το πω αυτό, επειδή υπάρχουν πολλές συζητήσεις περί «συγκάλυψης», «κυβέρνησης η οποία θέλει να κουκουλώσει την υπόθεση». Μα δεν θα είχαμε προβεί σε αυτές τις ενέργειες, δεν θα είχαμε συστήσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό με ευρωπαϊκή ενίσχυση.



Θέλω να θυμίσω ότι αμέσως μετά το ατύχημα πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ίδιος. Είπα: «έχουμε πρόβλημα με τα τρένα μας, το πρόβλημα είναι διαχρονικό, βαραίνει και τη δική μας κυβέρνηση προφανώς, ελάτε να μας βοηθήσετε να τα φτιάξουμε». Και στους πραγματογνώμονες του Οργανισμού συμμετέχουν και ευρωπαίοι και αναμένουμε και το δικό τους πόρισμα.



Υπήρχαν άνθρωποι που πέθαναν στο τρένο, όχι ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Δεν είναι ένα το πόρισμα, είναι δύο. Είναι πολλοί που θα βγάλουν συμπεράσματα και θα μας βοηθήσουν να μάθουμε την αλήθεια.

Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι χημικός και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να σχηματίσει μια άποψη για το ζήτημα αυτό. Ξέρω, όμως, ότι θέλω κι εγώ, κ. Σρόιτερ, να μάθω την αλήθεια.

Και ξέρετε, εδώ πλανάται μια βαριά κατηγορία, την οποία θέλω να την απορρίψω με τρόπο έντονο, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως γονιός. Γιατί, ξέρετε, τα ερωτήματα αυτά τα οποία συζητήσαμε στην αρχή, τα ίδια τα παιδιά μου μου τα κάνουν: Τι έγινε με αυτή την υπόθεση; Μετέφερε κάτι το τραίνο; Πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη;



Κατά συνέπεια, η ιδέα και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, τη στιγμή που πήγε στον τόπο του δυστυχήματος και είδε αυτή την τραγική σκηνή, την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν το μόνο μέλημά μας εκείνη την στιγμή ήταν πρώτα να σώσουμε τους τραυματίες και αμέσως μετά -θυμάστε την πίεση των ημερών- να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε και να επιστρέψουμε τις σορούς ή ό,τι έμενε από τις σορούς στους συγγενείς, ότι το μέλημά μου εκείνη την ώρα ήταν να κάνω κάποιου είδους συγκάλυψη για να μπορέσω ενδεχομένως να συγκαλύψω ποιους; Κάποιους δυνητικούς λαθρέμπορους οι οποίοι είχαν βάλει…

Εγώ έχω εδώ πέρα το πόρισμα της Πυροσβεστικής, το πρώτο πόρισμα, έχω εδώ, όμως, κυρίως την απάντηση της Hellenic Train. Αν αποδειχθεί τελικά, ότι αυτή η αμαξοστοιχία δεν είναι υπεράνω αμφιβολίας, η Hellenic Train η οποία έχει την ευθύνη, θα πρέπει να λογοδοτήσει και να λογοδοτήσει και ποινικά -προφανώς αυτή δεν είναι δική μου δουλειά-, αλλά να λογοδοτήσει και πολιτικά. Διότι η Hellenic Train ήταν αυτή η οποία διαβεβαίωνε όχι εμένα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και θυμίζω ότι αυτή η δήλωση έγινε δύο εβδομάδες μετά το ατύχημα. Άμα με ρωτάτε, λοιπόν, αν έχω μετανιώσει ή αν έκανα λάθος, σας το λέω ευθέως: προφανώς με αυτά τα οποία γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα τότε αυτό το οποίο είπα.

"Η γενουσιουργός ουσία της φωτιάς έχει σημασία"

Κοιτάξτε, η Πυροσβεστική πήγε πρώτη στο σημείο. Τι λέει η Πυροσβεστική; Τα αίτια της φωτιάς οφείλονται στην πρόσκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Πήγε η Πυροσβεστική… Να σβήσει μια φωτιά. Προφανώς και θα αναζητήσουμε, πρωτίστως όμως από τον υπεύθυνο της αμαξοστοιχίας. Η αμαξοστοιχία αυτή ήταν της Hellenic Train. Αν η Hellenic Train μας διαβεβαιώνει ότι σε αυτή την αμαξοστοιχία δεν υπήρχε τίποτε πέραν αυτών που γνωρίζαμε και προέκυψε κάτι άλλο, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως αυτή.

Στο πρώτο πόρισμα που είχατε στα χέρια σας, πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε, «με βάση αυτό το πόρισμα, δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο. Ορίστε το πόρισμα της Πυροσβεστικής και λέω αυτό».



Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι, «έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα». Η απάντηση είναι, «θα τα βρει η Δικαιοσύνη».



Η απάντηση ένα χρόνο μετά -και την έχω- στο ερώτημα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και θα το βρει η δικαιοσύνη.



Επαναλαμβάνω ότι τον τελικό λόγο σε όλα και να συμφωνήσουμε σε αυτό, τον έχει ο εφέτης ανακριτής, αυτός είναι ο μόνος ο οποίος, σήμερα, έχει την πλήρη εικόνα όλου του ανακριτικού υλικού.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν από τρεις μήνες συστήσαμε στην αστυνομία μία ειδική διεύθυνση η οποία ασχολείται μόνο με τέτοιου είδους εγκλήματα, το αποκάλεσαν νομίζω λίγο άστοχα ίσως «το ελληνικό FBΙ», το οποίο έχει ήδη επιδείξει σημαντικότατα αποτελέσματα και μεγάλες επιτυχίες σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το λαθρεμπόριο.

Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά (λαθρεμπόριο χημικών διαλυτών), θέλω να σας θυμίσω, αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να κάνουμε μία υπόθεση εργασίας κι εγώ είμαι εδώ κ. Σρόιτερ για να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα μου θέτατε το ερώτημα μα γιατί είπες κάτι το οποίο ενδεχομένως, δεν ξέρουμε τελικά τι ισχύει.



Επαναλαμβάνω δεν υπάρχει σήμερα καμία βεβαιότητα, όμως από τη στιγμή που υπάρχουνε πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά, ο μόνος ο οποίος θα αξιολογήσει τελικά το υλικό και θα πει ναι έχω βάσιμες ενδείξεις ότι το τρένο αυτό μπορεί να μετέφερε κάτι άλλο, άρα πρέπει να ασκήσω τις σχετικές διώξεις και από κει και πέρα όλοι να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, είναι ο εφέτης ανακριτής.

Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί σίγουρα -δεν ξέρω πόσοι είναι- υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν στο τρένο όχι ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Το πόσοι είναι, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γι’ αυτό και η γενεσιουργός αιτία της φωτιάς έχει σημασία.

Αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ένα το πόρισμα μόνο του πραγματογνώμονα. Υπάρχουν πολλοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια να μάθουμε την αλήθεια.



Έχουμε διευκολύνει την ανάκριση σε όλα τα ζητήματα. Γιατί νομίζετε ότι η αστυνομία δεν εμπλέκεται; Όταν πηγαίνει ένα βίντεο, ποιος σας είπε ότι δεν έχουν πάει βίντεο; Και μπορεί να πάει ένα βίντεο οποιοδήποτε και θα πάει και σε ταυτοποίηση στην αστυνομία. Βεβαίως και έχει εμπλακεί η αστυνομία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια για αυτά, το καταλαβαίνετε.



Βεβαίως και εμπλέκεται η αστυνομία. Και πράγματι γεννά κάποια ερωτηματικά. Και θα ήλπιζα πράγματι και δεν το ξέρω στον φάκελο του εφέτη ανακριτή να υπήρχε επιτέλους ένα βίντεο από αυτό το τρένο για να βλέπαμε στο κάτω-κάτω της γραφής αν στα ανοιχτά βαγόνια μετέφερε λαμαρίνες ή και κάτι άλλο.

Η αστυνομία σε κάθε βήμα έχει διευκολύνει την ανάκριση. Αυτό μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Γιατί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και δεν πρέπει να γνωρίζω κάτι περισσότερο.

Μισό λεπτό, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις στο πεδίο. Επαναλαμβάνω, ότι στο δικό μου επίπεδο το μέλημά μου εκείνη τη στιγμή ήταν να μπορέσουμε να ανασύρουμε και να ταυτοποιήσουμε τις σορούς. Αν πάρθηκαν κάποιες επιχειρησιακές αποφάσεις για να σταθεροποιηθεί το έδαφος, για να μπορεί να πάει ένας γερανός να σηκώσει το τρένο για να δούμε τι υπάρχει από κάτω, αυτές δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω.



Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό. Και ο σκοπός εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Και σε αυτό θέλω να είμαι κατηγορηματικός.



Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για έναν Πρωθυπουργό και έναν πατέρα από το να ισχυρίζεται κάποιος ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, το επαναλαμβάνω, μέσα στον πόνο, στη θλίψη στην οργή το μέλημά του ήταν να συγκαλύψω τι ακριβώς;

Οι αποφάσεις πάρθηκαν στο πεδίο με σκοπό να μπορέσουν να ανασύρουν τις σορούς. Κάθε ατύχημα είναι διαφορετικό. Αν κάτι έγινε λάθος και ο εφέτης ανακριτής κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες θα το κάνει. Οι δικογραφίες που έχουν έρθει αφορούν μηνύσεις που έχουν γίνει από τους συγγενείς.

"Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε προανακριτική"

Το ότι είναι βουλευτής δεν επηρεάζει κανέναν τρόπο την όποια πιθανή ποινική ευθύνη του κ. Καραμανλή. Η ανάκριση βαδίζει προς το τέλος της. Αν αποφασιστεί από τον εισαγγελέα να αποσταλεί η δικογραφία για ενδεχόμενη ποινική εμπλοκή προσώπων, η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε προανακριτική επιτροπή της Βουλής, υπό την προϋπόθεση υπάρχει ενδεχόμενη εμπλοκή.

Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής διευκρίνισε για την εξεταστική. Υπάρχει δομικό πρόβλημα με τις εξεταστικές. Οι μάρτυρες στο δικαστήριο θα καταθέσουν και τελικά θα μάθουμε την αλήθεια.



Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής διευκρίνισε για την εξεταστική. Υπάρχει δομικό πρόβλημα με τις εξεταστικές. Οι μάρτυρες στο δικαστήριο θα καταθέσουν και τελικά θα μάθουμε την αλήθεια.

Όπως διαβεβαίωσε η συνολική αξιολόγηση θα γίνει από τη Δικαιοσύνη, ενώ υπενθύμισε ότι η ΝΔ άλλαξε το Σύνταγμα ώστε να μην υπάρχει αποσβεστική προθεσμία. «Είναι πολύ υπερβολικό να κατηγορείται αυτή η παράταξη ότι επιδιώκει τη συγκάλυψη», σημείωσε.



Η τραγωδία των Τεμπών είναι συλλογικό τραύμα… Εμένα δεν με βαραίνει ως πρωθυπουργό και πατέρα; Θα κάνω ό,τι μπορώ για την εύρεση της αλήθειας και τα τρένα μας να λειτουργούν ευρωπαϊκά.



Η κ. Καρυστιανού έχασε το παιδί της τελεία. Σκύβω το κεφάλι. Κι εμείς θα μπορούσαμε να εργαλειοποιήσουμε την τραγωδία στο Μάτι... Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Για κανένα γονιό δεν πρόκειται να ακούσετε κάτι. Κάθε γονιός μπορεί να εκφράζεται με όποιον τρόπο θέλει. Δεν πρόκειται ποτέ να κατηγορήσω ένα γονιό που έχει χάσει ένα παιδί του σε ένα δυστύχημα που υπάρχει κάποια ευθύνη του κράτους να πω κακή κουβέντα.

Εμείς παρείχαμε όλες τις διευκολύνσεις στη δικαιοσύνη... Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να ξεκινήσει η δίκη. Η κάθαρση και η λύτρωση θα έρθουν όταν τελειώσει η δίκη.

Σε ερώτηση αν έπρεπε να έχει παραιτηθεί όπως ο Σέρβος πρωθυπουργός για σιδηροδρομικό δυστύχημα στη γείτονα απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά. Ο υπουργός παραιτήθηκε αμέσως. Ο πρωθυπουργός στη Σερβία είναι περίπου διακοσμητικός. Ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτ, στέκομαι μπροστά στον ελληνικό λαό λέω την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο λαός θα με κρίνει συνολικά στο τέλος της 4ετίας.

Η δικαιοσύνη είναι καλή όταν βγάζει αποφάσεις που είναι βολικές για ένα κόμμα. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης για την απόφαση της Δικαιοσύνης για τις υποκλοπές.

Κάποια στιγμή πάντα γίνονται κυβερνητικές αλλαγές. Άμα με ρωτάτε αν είναι στις άμεσες προθέσεις μου, αυτή τη στιγμή έχω άλλες προτεραιότητες, ξεκαθάρισε επίσης ο πρωθυπουργός.

Για την υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα για την προεδρική εκλογή τόνισε πως έχει όλες τις προϋποθέσεις και κανείς από την αντιπολίτευση δεν θα ισχυριστεί ότι δεν θα ήταν καλός Πρόεδρος. «Η λογική ότι πρόεδρος συναινετικός είναι μόνο από την κεντροαριστερά ή την απέναντι παράταξη δεν με βρίσκει σύμφωνο. Το ΠΑΣΟΚ να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει ότι δεν θα ψήφιζε με τίποτα Παπούλια. Εργαλειοποίησε πλήρως τον Θεσμό του Προέδρου για να στηρίξει μετά τον κ. Παπούλια. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τασούλας θα εκπλήξει ευχάριστα και θα κερδίσει και την εμπιστοσύνη συμπολιτών μας που δεν τον γνωρίζουν ή τον βλέπουν με δυσπιστία».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο Τραμπ είπε ότι είναι μια νέα εποχή, και πως η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν κοινά συμφέροντα και κοινό βηματισμό. Σημείωσε επίσης ότι δύο αμερικανικές εταιρείες είναι ήδη στην Ελλάδα και η chevron ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πώλησης πυραύλων της Γαλλίας στην Τουρκία, δήλωσε πως δεν έχει καμία τέτοια πληροφορία. «Ο υπουργός Άμυνας μπορεί να το έκανε προληπτικά. Μπορεί να εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Τουρκία. Δεν μου έχει κοινοποιηθεί καμία τέτοια απόφαση».

Πηγή: skai.gr

