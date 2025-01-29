Γεραπετρίτης από Βίλνιους: Η γεωγραφία είναι καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις

«Η γεωγραφία είναι προφανώς καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις. Διαμορφώνει την αντίληψή μας για τον κόσμο», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Kęstutis Budrys.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Βίλνιους, για να συναντηθώ με τον ομόλογο και στενό μου φίλο και να γίνω αποδέκτης της θερμής φιλοξενίας του, καθώς και για να υπογραμμίσω, για άλλη μία φορά, τη σημασία να είμαστε ενωμένοι. Να αναπτύσσουμε κοινές στρατηγικές, κοινές πολιτικές για τη θωράκιση της ασφάλειας των χωρών μας, αλλά και της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ευρώπη.



Πρώτα απ’ όλα, αγαπητέ μου φίλε Kęstutis, επίτρεψέ μου να σε συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σου. Τα καινούρια καθήκοντά σου είναι απαιτητικά, σε πολύ δύσκολους καιρούς. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρούς ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά στην Ευρώπη, προκείμενου να αναπτύξουμε τις κοινές μας πολιτικές. Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη εδώ στο Βίλνιους, σε αυτήν την όμορφη χώρα, τη Λιθουανία. Και είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να προωθήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες της συνεργασίας μας και των σχέσεών μας.



Η γεωγραφία είναι προφανώς καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις. Διαμορφώνει την αντίληψή μας για τον κόσμο.



Οι χώρες μας δεν βρίσκονται κοντά γεωγραφικά, αλλά είμαστε πολύ κοντά στις αντιλήψεις που έχουμε για την Ευρώπη και για τη βασισμένη σε κανόνες και αρχές πολιτική στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα βρίσκεται στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Λιθουανία στην ανατολική. Στην ουσία έχουμε την κοινή αυτή πτυχή, δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το άμεσο γεωπολιτικό μας περιβάλλον μαστίζεται από πολυάριθμες κρίσεις, οι οποίες απειλούν την Ευρώπη.



Πραγματοποιώ επίσκεψη στη Λιθουανία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, σχεδόν 3 χρόνια από τη ρωσική εισβολή. Από την αρχή καταδικάσαμε απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Είναι ευθύνη μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της, ώστε να ανακτήσει πλήρως την ανεξαρτησία της.



Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η στάση μας υπήρξε σταθερή, βασισμένη σε αρχές και αξίες. Καλωσορίζουμε θερμά τη συμφωνία εκεχειρίας και ελπίζουμε να υπάρξει μία μακράς διαρκείας συμφωνία, για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ανησυχίες μας συμπίπτουν με αυτές του φίλου και ομολόγου μου σε πολλές μείζονες προκλήσεις, συμπεριλαμβανόμενης της μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής. Και βεβαίως οι υβριδικές απειλές, από τις οποίες πληττόμαστε όλοι μας ποικιλοτρόπως.



Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και της χώρας μας προς τις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας μετά από τη ζημία που προκλήθηκε στο υποβρύχιο καλώδιο δεδομένων, η οποία επηρέασε κρίσιμες υποδομές. Καμία παρέμβαση δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Και θα είμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι σε σχέση με αυτό. Η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια των υποδομών μας πρέπει να είναι κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα.



Λόγω της γεωγραφίας, Ελλάδα και Βαλτικές Χώρες συντονίζονται στο ζήτημα της μετανάστευσης. Έχουμε υποστεί σημαντικές παραβιάσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και τις υβριδικές απειλές μέσω της εργαλειοποίησης. Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω την κοινή μεταναστευτική πολιτική και καλωσορίζουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αντιμετωπίζουν απειλές ασφαλείας, καθώς και το ζήτημα της αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων, σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης και του ανθρωπιστικού δικαίου.



Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας, καθώς και η διασφάλιση ότι η προσέγγισή μας είναι συνολική, για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τον Νότο. Πρέπει, επίσης, να προωθήσουμε την κομβικής σημασίας στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας εντός Συμμαχίας.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, συμφωνήσαμε να διευρύνουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας σε κρίσιμες πολιτικές, όπως η άμυνα, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο για την Ευρώπη. Επιθυμούμε επίσης να συνεργαστούμε περαιτέρω στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, η οποία προβλέπει την υλοποίηση σημαντικών έργων διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των δεδομένων.



Η Ελλάδα έγινε το 13ο μέλος της Πρωτοβουλίας. Η συμμετοχή μας προσέθεσε μια νέα διάσταση, ενσωματώνοντας μια «τέταρτη» θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, στις ήδη υπάρχουσες «Τρεις Θάλασσες». Έχουμε δώσει προτεραιότητα στη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.



Είναι υψίστης σημασίας η ενεργειακή συνεργασία να έχει ως αποτέλεσμα την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία στην Ευρώπη, διότι χωρίς ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Και αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο. Φιλοδοξούμε να καταστούμε ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει πολλά έργα υποδομής, έτσι ώστε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνδεσιμότητά μας όσον αφορά την ενέργεια.



Αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ Kęstutis, η Ελλάδα ξεκίνησε πρόσφατα τη θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν τιμή και χαρά να απηχούμε και τη φωνή της Λιθουανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επί του παρόντος, υπάρχουν ορισμένες σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια. Είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι, προκειμένου να δείξουμε στον κόσμο την ανάγκη για περαιτέρω ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με το Βίλνιους στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.



Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή φιλοξενία. Ελπίζω να μπορέσω να έρθω εδώ και με άλλες αφορμές, μεταξύ άλλων, για να παρακολουθήσω μπάσκετ με την αγαπημένη μου ομάδα. Θα είμαστε πάντα φίλοι, όταν πρόκειται για στρατηγικές και πολιτικές συνεργασίες και σύμμαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ».

