Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Νίκος Παππάς: Οι διασπάσεις είναι εγκληματικές

Την ανάγκη για μία συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων που όμως έχει βασική προϋπόθεση έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο βουλευτής Νίκος Παππάς, στην ομιλία του στο Συνέδριο του κόμματος και πρόσθεσε ότι μπορεί να γίνει με τις δυνάμεις και τις προσωπικότητες που ανταποκρίνονται.

Ξεκίνησε κάνοντας κριτική στην πορεία από το 2015 και μετά: «Στις δύσκολες στιγμές δεν κάνει κακό να θυμόμαστε και τις καλές στιγμές. Πριν από 15 χρόνια η χώρα μπήκε σε βαθιά κρίση και αυτός ο χώρος με το ιδεολογικό του οπλοστάσιο και με το στελεχιακό δυναμικό εξέφρασε το λαϊκό αίτημα. Το 2015 κερδίσαμε, βγάλαμε την χώρα από το μνημόνιο, το 2019 αξιολογήθηκε η διακυβέρνησή μας και πήραμε 32%. Το 2023 αξιολογήθηκε η αντιπολίτευση που κάναμε και πήραμε μόνο 20%. Πρωτοφανές. Το 2019 υποσχεθήκαμε ότι θα ανοίξουμε το κόμμα μας και θα οργανώσουμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την πολιτική μας εκτόξευση. Δεν το κάναμε γιατί εκείνοι που ήταν σε θέσεις ευθύνης δεν το πίστεψαν και δεν το υλοποίησαν. Και ήλθε το 2023. Εκείνοι που αρνούνταν τα βήματα οργάνωσης ενός μαζικού, συντεταγμένου κόμματος που θα έχει αντοχές και στις ήττες, μετά από λίγο επέλεξαν να το διασπάσουν το κόμμα. Οι διασπάσεις είναι εγκληματικές επιλογές. Πρέπει να τις ακυρώσουμε, να ξαναβρεθούμε με όσους χώρισαν οι δρόμοι μας. Δεν πρέπει να τις δικαιώσουμε γιατί θα έχουμε βάλει τα θεμέλια για την επόμενη διάσπαση. Οι διασπάσεις είναι στην ρίζα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε τώρα.

Το 2023 ήμουν υποψήφιος πρόεδρος. Είμαι ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος που είμαι ακόμη στο κόμμα. Και ακριβώς επειδή ήμουν υποψήφιος ξέρω ποια ήταν η στάση των συντρόφων και των συντροφισσών. Δεν ήμουν στον δεύτερο γύρο. Δεν θεωρώ ότι όποιος σύντροφος ψήφισε την Έφη Αχτσιόγλου που πήρε το 35% της έδωσε εντολή να διασπάσει το κόμμα. Ούτε κανένας σύντροφος έδωσε εντολή στον Κασσελάκη να κάνει τρέλες και μετά να κάνει νέο κόμμα που τώρα το πάει στη κεντροδεξιά.

Τι πρέπει να κάνουμε: Πρέπει να γίνουμε ένα κόμμα που έχει ρεύματα ιδεών, όχι τάσεις που προετοιμάζουν νέες διασπάσεις. Ένα κόμμα που έχει περιφερειακές οργανώσεις αιρετές, πρέπει να χτίσουμε δίκτυα, πρέπει να υπερβούμε το συγκεντρωτικό μοντέλο, να μη κάνουμε πίσω στην επιλογή του ανοικτού κόμματος. Να θυμίσουμε ποια είναι η συγκολλητική ουσία που είναι ο σοσιαλισμός, δεν είναι ο δημοκρατικός καπιταλισμός».

Αναφέρθηκε στις συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων: «Τα αλλά προοδευτικά κόμματα αρνούνται την συνεργασία μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει την συνεργασία με τη ΝΔ με αφορμή την αναθεώρηση του Συντάγματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας επιτίθεται με όρους ομάδας Αλήθειας, η Νέα Αριστερά παλινωδεί. Καμία συνεργασία δεν είναι εφικτή εάν δεν είναι ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε και για νέα κόμματα. Με τι πρόγραμμα ακριβώς; 'Αλλο πρόγραμμα; Μπορεί να γίνει ενότητα χωρίς το κόμμα μας; Μπορεί να γίνει ενότητα απέναντι στο κόμμα μας; Όχι. Είναι ρεαλιστικός στόχος να βρεθούμε με όσους έχουν στηρίξει την ιστορική κατάκτηση του 2015. Υπάρχουν δυνάμεις που γειτνιάζουν μαζί μας, ο Νίκος Κοτζιάς, η Λουκά Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης».

Κώστας Αρβανίτης

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Left στην ευρωομάδα της Αριστεράς, ξεκαθάρισε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης.

Ακολούθως ανέφερε: «Η πατρίδα μας άγεται από μία ανίκανη, αναποτελεσματική, διαπλεκόμενη κυβέρνηση που σέρνει τον λαό σε ήττες και ευτελισμό. Αριστερά χωρίς πολιτική συμμαχιών δεν είναι Αριστερά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Left είμαστε οι μόνοι που δεν ψηφίσαμε το ReArm δηλαδή να πάνε 800 δισ. για πολεμική βιομηχανία που θα αφαιρεθούν από το κοινωνικό κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά βάζει το σύνθημα άμεση απαγκίστρωση της ΕΕ από το ΝΑΤΟ. Η Αριστερά έρχεται να υπερασπιστεί τις βασικές δημοκρατικές κατακτήσεις. Σε αυτά τα μέτωπα μπορούμε να συμμαχήσουμε και με σοσιαλιστές και με πράσινους, ακόμη και με συντηρητικούς πολίτες.

Για τα εσωκομματικά είπε: «το θέμα είναι τι κάναμε εμείς για την Αριστερά. Έχουμε περάσει μεγάλη αντάρα. Είμασταν όλοι μαζί και φθάσαμε τώρα εμείς που είμαστε εδώ να απολογούμαστε για τον Λαφαζάνη, για την Ζωή, για την Αχτσιόγλου. Καινούργιο κόμμα με παλιά υλικά δεν γίνεται, παλιό θα είναι. Αφήστε χώρο στη νέα γενιά«.

Σέργιος Καλπάκης

Χρειαζόμαστε μία αριστερά με κοινωνικό προσανατολισμό, ανέφερε ο Σέργιος Καλπάκης και πρόσθεσε: «Χάσαμε την ψυχική μας σύνδεση με τα λαϊκά στρώματα. Αν θέλουμε να κάνουμε μία νέα αρχή πρέπει να αποκαταστήσουμε την σύνδεσή μας με τoν κόσμο και τους νέους της εργασίας».

Κάνοντας κριτική για τον τρόπο που αναδείχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: « Η δεξιά μας επέβαλε τα δικά της πρότυπα. Φθάσαμε να νομίζουμε ότι επειδή κάποιος κατάφερε και έβγαλε λεφτά θα ανεβάσει και τα ποσοστά μας. Κάποιοι είπαν γιατί τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας δεν παραιτήθηκαν επί προεδρίας Κασσελάκη. Ευτυχώς που δεν παραιτήθηκαν τα μέλη της ΠΓ. Και ήταν εκεί και ρίξαν τον Κασσελάκη και είμαστε σήμερα εμείς εδώ».

Σημείωσε ακόμη: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρήσει νέες αποχωρήσεις και κατακερματισμούς.

Μέχρι τα Τέμπη δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στην κοινωνία. Αυτή την στιγμή μεγαλώνει μία γενιά που είναι θέμα χρόνου πότε θα εκραγεί στους δρόμους. Να στηρίξουμε το κόμμα μας, με όλες τις δυνάμεις μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ καταλύτης της ανατροπής».

'Αγγελος Τόλκας

«Η κοινωνία μας απορρίπτει γιατί βλέπουν ένα κομματικό στάτους κβο να αναπαράγεται», ανέφερε ο 'Αγγελος Τόλιας και πρόσθεσε: «Ο πολιτικός λόγος μας ανακυκλώνει σχήματα του 2009 για να περιγράψει σχήματα του σήμερα και γι αυτό δεν μας φταίει η δεξιά. Οι ηγετικές ομάδες μετά τον Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν να δημιουργήσουν μία σύγχρονη αποδοτική λειτουργία του κόμματος και δεν έκαναν καμία αυτοκριτική. Οι πολίτες περιμένουν ηγεσία και πράξεις. Όσοι καταθέσαμε προτάσεις αποδοκιμαστήκαμε, αλλά τίποτε δεν θα μας εμποδίσει από το να δίνουμε τον λόγο στον κόσμο. Εμείς πρέπει να πούμε ότι είμαστε η ελπίδα. Πρέπει να κερδίσουμε με θετικό λόγο».

