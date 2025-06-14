Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπα Faisal bin Farhan Al Saud είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Και οι δύο εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ακόμη, «συμφώνησαν ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και δεσμεύτηκαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης».

