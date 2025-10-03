Συνεδριάζει αύριο η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον προοδευτικό κόσμο και η έναρξη της καμπάνιας Προοδευτική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως ανέφερε στη χτεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος και αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την προοδευτική διέξοδο, διοργανώνοντας και ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο στο Divani Caravel και οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Σ. Φάμελλου, στις 10:30.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.