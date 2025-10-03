Μόλις δύο ημέρες λειτουργεί η καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία και έχουν κλειστεί 100.000 σύμφωνα μα ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει ο υπουργός, συνολικά οι κλήσεις έφτασαν τις 263.000 από ασθενείς και έχουν κλειστεί 100.000 νέα ραντεβού μέσω των τριών διαθέσιμων επιλογών που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους, τηλεφωνικά, μέσω εφαρμογής και διαδικτυακά (1566, My Health App και http://finddoctors.gov.gr)».

«Χωρίς αμφιβολία, αυτή σας η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή βελτιώνει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. «Έτσι αλλάζουμε πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε – το ΕΣΥ άλλαξε», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το βράδυ έλαβα την αναφορά, για το πόσοι ασθενείς επικοινώνησαν με τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες, για δωρεάν ραντεβού με ιατρό, ειδικότητας της επιλογής τους, είτε απευθείας μέσω του my health app ή του http://finddoctors.gov.gr ή του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού 1566, δεύτερη μέρα συνολικής του λειτουργίας.

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 χιλ. κλήσεις πολιτών, εκ των οποίων τα τηλεφωνικά κέντρα διαχειρίστηκαν περισσότερες από 43 χιλ κλήσεις. Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 40 χιλ ραντεβού με ιατρούς μέσω των τριών διαθέσιμων επιλογών που προσφέρονται στους πολίτες (1566, My Health App και http://finddoctors.gov.gr)»

Δηλαδή τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με τις δημόσιες δομές (Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας) έχουν συνολικά τηλεφωνήσει 263.000 ασθενείς και έχουν κλειστεί 100.000 νέα ραντεβού με ιατρούς….

Χωρίς αμφιβολία αυτή σας η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Έτσι αλλάζουμε στα αλήθεια την ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε το ΕΣΥ Άλλαξε!»

Το βράδυ έλαβα την αναφορά, για το πόσοι ασθενείς επικοινώνησαν με τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες, για δωρεάν ραντεβού με ιατρό, ειδικότητας της επιλογής τους, είτε απευθείας μέσω του my health app ή του https://t.co/3PUArodoNB ή του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού 1566, δεύτερη μέρα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.