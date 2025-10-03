«Έχουμε έναν άνθρωπο που διεκδικεί ένα δικαίωμά του όπως ο ίδιος το προσδιορίζει. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να τρέξουμε πίσω από τις εξελίξεις ως σύστημα», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος θέλει να ανακουφιστεί και να πάρει μια πληροφόρηση γύρω από τα αίτια του θανάτου του παιδιού του, θα πρέπει η Δικαιοσύνη να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

«Είμαστε αιφνιδιασμένοι και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις»

Σε απάντηση για το εάν η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει στην αντίδρασή της στο συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Μαρκόπουλος σχολίασε:

«Κατά κάποιον τρόπο υπήρξε ένας αιφνιδιασμός σε όλο αυτό. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην συνομιλεί με αυτούς τους ανθρώπους, οι γονείς των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι εχθροί μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα απεργό πείνας και να μην υπάρχει συνομιλητής. Είδα τον καλό συνάδελφο Γιώργο Σταμάτη, τον βουλευτή Επικρατείας που πήγε προφανώς μόνος του να κάνει μια γέφυρα. Αυτό δεν συνιστά στρατηγική, έχουμε αφήσει αυτούς τους ανθρώπους βορά στον κάθε ακραίο. Δεν έχουμε στήσει γραμμές επικοινωνίας, για να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν, να είμαστε και λίγο προληπτικοί στα αιτήματά τους».

«Δεν μιλάω να πηγαίνουμε να τους τάζουμε. Τους έχουμε αφήσει σε ριζοσπαστικοποιημένους ανθρώπους που κάποιους από αυτούς τους χρησιμοποιούν και δεν έχουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας. Είμαστε αιφνιδιασμένοι και τρέχουμε διαρκώς πίσω από τις εξελίξεις. Επειδή μπορούμε καλύτερα, για ποιον λόγο διαρκώς να αιφνιδιαζόμαστε; Δεν μπορούμε συνέχεια να πέφτουμε από τα σύννεφα και να τρέχουμε», σημείωσε.

«Όποιος θέλει να κρύψει τη διαφθορά, θα είναι αντίπαλός μου, ακόμη και από τη ΝΔ»

Αναφορικά με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, ο «γαλάζιος» βουλευτής τη χαρακτήρισε κατηγορηματικά ως «σύμμαχο της κυβέρνησης» και όπως είπε, όποιος από τη ΝΔ πει κάτι διαφορετικό, είναι λάθος.

«Όποιος έχει πρόγραμμα να πατάξει τη διαφθορά, είναι σύμμαχός μας. Όποιος θέλει να κρύψει τη διαφθορά, θα είναι αντίπαλός μου, ακόμη κι αν είναι από το κόμμα μου. Δηλαδή όταν βλέπω την κυρία με τη Ferrari, θέλετε να κάθομαι πίσω από το δάχτυλό μου;»

Και κατέληξε λέγοντας:

«Όλα πρέπει να έρθουν στο φως, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα ούτε από το φως ούτε από την κάθαρση. Πιστεύω τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Να ψάξουμε τους φυσικούς μας συμμάχους, που είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν αυτές τις υποθέσεις. Επειδή έχουμε και τα συνεδριακά μας τώρα κοντά, να πάρουμε τη σκούπα και όλοι αυτοί οι τύποι που είδαν ευκαιρία πλουτισμού στη διακυβέρνηση, ξουτ έξω! Εμείς ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνουμε».

