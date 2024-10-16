Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον Κυβερνήτη της Ιντιάνα, Έρικ Χόλκομπ, καθώς και με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων, Γιώργος Παπαγιαννόπουλος.

Ο κ. Χόλκομπ είναι επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας που ταξίδεψε στη χώρα μας, μαζί με εκπροσώπους από τις Πολιτείες της Καλιφόρνιας, του Κονέκτικατ, του Ιλινόις, του Κεντάκι, του Μιζούρι και του Οχάιο που επίσης ήταν παρόντες στη συνάντηση.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά για θέματα που σχετίζονται με προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην πατρίδα μας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν διαχρονικά το μεγαλύτερο στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας.

