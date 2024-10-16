Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman, με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τον Πρωθυπουργό του Κουβέιτ, Σεΐχη Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah και με με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ομάν για Διεθνείς Υποθέσεις, Σεΐχη Sayyid Asaad bin Tarik.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία προώθησης των σχέσεων ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία των μεγάλων περιφερειακών προκλήσεων.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης και αποφυγής ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή και επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση εκεχειρία και αυτοσυγκράτηση.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα με έμφαση στη θέση της χώρας μας που την καθιστά κόμβο, εμπορικό και ενεργειακό, και πύλη προς την Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

