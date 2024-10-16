Άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό ανακοίνωσαν τα ΗΕ

Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εμπλοκή των εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας αλλά και Ηνωμένου Βασιλείου σε έναν άτυπο διάλογο για το Κυπριακόπεριλαμβάνει η επόμενη φάση των ενεργειών του ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαδικασίας μετά την αποτυχία της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Ανγκέλα Οργκίν να οδηγήσει στην επανέναρξη του διαλόγου.



Το χθεσινοβραδινό δείπνο των δύο Κυπρίων ηγετών Νίκου Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη είχε ως κατάληξη τη συμφωνία των δύο πλευρών για πραγματοποίηση άτυπων συναντήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η εμπλοκή των εγγυητριών δυνάμενων θα έχει την μορφή μιας άτυπης τετραμερούς συνάντησης με εκπρόσωπους της Ελλάδας και της Τουρκίας . Η συνάντηση τοποθετείται χρονικά μετά την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου.

ΜΟΕ με άνοιγμα οδοφραγμάτων

Χριστοδουλίδης και Τατάρ συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων για ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο τ/κ ηγέτης ζήτησε την διάνοιξη του οδοφράγματος στη Μια Μηλιά (βορειοανατολικά της Λευκωσίας) με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ζητά άνοιγμα στο Πυρόι (βορείως της Λάρνακας) ή στα Κόκκινα (στο δυτικό άκρο του νησιού) περιοχές ενδιαφέροντος για τους Ε/Κ.



Όπως προκύπτει το τρένο του Κυπριακού επιχειρείται να τεθεί εκ νέου στις ράγες μέσω ΜΟΕ, όπως δηλαδή συνέβη σε όλες τις προηγούμενες προσπάθειες διάρρηξης της στασιμότητας και άρσης του αδιεξόδου. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του. «Ας κρατήσουμε τα δύο θετικά, ότι θα συνεχιστεί αυτή η άτυπη προσπάθεια. Ελπίζω ο διάλογος σε σχέση με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων να φέρει αποτελέσματα» δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος.





