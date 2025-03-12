Συνάντηση Παναγιωτόπουλου με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex - Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό

Την τρέχουσα κατάσταση της Ελλάδας στο μεταναστευτικό παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στον Εκτελεστικό Διευθυντή του FRONTEX, Χανς Λέιτενς.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μεταναστευτικές ροές που ασκούν πίεση στα εξωτερικά σύνορα τόσο της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και του FRONTEX, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσής της, με στόχο ακόμη πιο αποτελεσματική προστασία των συνόρων.

Από την πλευρά του, ο κ. Λέιτενς χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Ελλάδα ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Παράλληλα, ενημέρωσε τον υπουργό για τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση των αναγκών ενίσχυσης του προσωπικού του FRONTEX, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των κρατών-μελών στην επιτήρηση των συνόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και FRONTEX, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική καταπολέμηση των δικτύων των εγκληματιών διακινητών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής τόσο στα θαλάσσια όσο και στα χερσαία σύνορα.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μάνος Λογοθέτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.