Άρση ασυλίας Δουδωνή εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας κατόπιν έγκλησης Στίγκα

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν έγκλησης του αρχηγού του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμηση, δημόσια και μέσω διαδικτύου.

Και ο ίδιος ζήτησε την άρση της ασυλίας του.

Την τελική απόφαση λαμβάνει η Ολομέλεια.

Σε δηλώσεις του από το Περιστύλιο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι οι κύριοι αυτοί κάνουν μια απόπειρα να με φιμώσουν, γιατί με τις πρωτοβουλίες μας και τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ τους αποστερήσαμε από πολύτιμα για αυτούς εκατομμύρια, νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής δίωξης κατ’ άρθρο 61, εντούτοις ζητώ την άρση της ασυλίας μου γιατί είναι άποψή μας πάγια ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από άρθρα του Συντάγματος. Εγώ δεν είμαι Καραμανλής».

Πηγή: skai.gr

