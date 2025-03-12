Βουλή: Στις 27 Μαρτίου η ενημέρωση Μητσοτάκη για τα εξοπλιστικά

Για την Πέμπτη, 27 Μαρτίου μετατέθηκε η ενημέρωση της ολομέλειας της Βουλής από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας», σύμφωνα με νεότερη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει να ενημερώσει το σώμα την Τρίτη, 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα κοινοβουλευτικές πηγές, ο λόγος που άλλαξε η ημερομηνία είναι πώς η αρχική ημέρα ήταν μια από τις οποίες έχει προγραμματιστεί η πενταμερής για το Κυπριακό και δεν θέλουν να συσχετιστούν αυτά τα δύο.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού (Ανακοινώσεις και δηλώσεις της Κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής).

Στη διαδικασία αυτή προβλέπεται ομιλία του πρωθυπουργού, ανάπτυξη των απόψεων των προέδρων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, δευτερολογία του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων και κλείσιμο από τον πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.