Ανδρουλάκης: Δεν δεχόμαστε καμία επιλογή διχοτόμησης της Κύπρου και λύσης δύο κρατών

Στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή του 1974 παρέστη το πρωί του Σαββάτου, στο στρατιωτικό κοιμητήριο στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Πενήντα χρόνια από την αποφράδα ημέρα της εισβολής του “Αττίλα”.

Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς μας.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις χιλιάδες οικογένειες, που δυστυχώς έχασαν τις πατρογονικές τους εστίες.

Δεν δεχόμαστε καμία πρόκληση και καμία αμφισβήτηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία επιλογή διχοτόμησης του νησιού και λύσης δύο κρατών.

Συνεχίζουμε σταθερά τον αγώνα μας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για να ζει κάθε πολίτης στο νησί με σεβασμό των δικαιωμάτων του. Με σεβασμό της προοπτικής όλων των γενεών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

