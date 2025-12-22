Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ είχε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.
İSRAİL’DE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ABD SENATÖRÜ GRAHAM:
-Kanunen zorunlu olan İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğün korunmasını istiyorum.
-F-35’leri satacağız Suudi Arabistan’a. Buna tamamım.
-Türkiye’ye F-35 verilmesinin bir hata olacağını düşünüyorum. pic.twitter.com/iLLDHe6D6D— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) December 22, 2025
«Θέλω να διατηρήσω την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, κάτι που είναι νομικά επιβεβλημένο» ξεκαθάρισε ο Γκράχαμ σύμφωνα με βίντεο που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιούνους Πακσόι.
«Θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία. Είμαι εντάξει με αυτό» τόνισε ο Γκράχαμ, προσθέτοντας: «νομίζω ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα ήταν λάθος».
Ο ρεπουμπλικανός γερουσιάστης είχε την Κυριακή συνάντηση και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.
Great meeting in Israel with a dear friend @LindseyGrahamSC.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 21, 2025
We discussed the situation in Gaza and the future of the region. The reconstruction of Gaza and a better future for Gaza will be possible only if Hamas disarms.
I reiterated that Hamas isn't disarming. Unfortunately,… pic.twitter.com/eGeZ1RZNfT
