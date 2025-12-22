Λογαριασμός
Συνάντηση Νετανιάχου με Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή - Αμερικανικό «όχι» στην παράδοση F-35 στην Τουρκία

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω της συνόδου Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.

F-35

Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ είχε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου. 

«Θέλω να διατηρήσω την στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ στην περιοχή, κάτι που είναι νομικά επιβεβλημένο» ξεκαθάρισε ο Γκράχαμ σύμφωνα με βίντεο που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιούνους Πακσόι. 

«Θα πουλήσουμε F-35 στη Σαουδική Αραβία. Είμαι εντάξει με αυτό» τόνισε ο Γκράχαμ, προσθέτοντας: «νομίζω ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα ήταν λάθος».

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιάστης είχε την Κυριακή συνάντηση και με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. 

