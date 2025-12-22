Το Προεδρικό Διάταγμα που παρατείνει την αποστολή των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Λιβύη κατά δύο χρόνια εγκρίθηκε τη Δευτέρα από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Εξάλλου, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Χακάν Φιντάν, ο διοικητής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν και ο υπουργός Αμυνας Γιασάρ Γκιουλερ πήγαν στη Συρία. Στόχος η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και για να πιέσουν την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων (SDF) στον στρατό της Συρίας.



Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) έχουν δείξει μικρή προθυμία να σημειώσουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ενσωμάτωση με την κυβέρνηση της Δαμασκού, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι, ανέφερε ότι οι SDF δεν δείχνουν πραγματική προθυμία να ενταχθούν στην κεντρική διοίκηση της Συρίας, παρά τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου που στοχεύει στην εθνική ενότητα. «Δυστυχώς, δεν έχουμε δει καμία προθυμία από τις SDF», είπε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αντιμετωπίζει συστηματικές καθυστερήσεις. Ο αλ-Σαϊμπάνι τονίζει ότι το συριακό κράτος «θα είναι παρών στα βορειοανατολικά» και απορρίπτει οποιαδήποτε συμφωνία που υπονομεύει την κυριαρχία του.

Ανησυχία για το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, στην Άγκυρα ανησυχούν με τη στρατηγική εμβάθυνση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στους εξοπλισμούς Αθήνας και Λευκωσίας με ισραηλινά όπλα.

