Εκλογές 2027: Η ΝΔ ανακοίνωσε έξι υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά της

Ανάμεσά τους ο Μάριος Θεμιστοκλέους και ο άμεσος συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιάννης Παπαγεωργίου

Εκλογές

Τους πρώτους έξι υποψήφιους ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027 ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ανακοινώθηκε ότι θα συμπεριληφθούν οι: 

⁃    Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής. 
⁃    Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
⁃    Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
⁃    Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
⁃    Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
⁃    Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης

