Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα συναντηθεί αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 17:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με τίτλο «Η λειτουργία του επιτελικού κράτους στη νομοθέτηση: η περίπτωση της Ελλάδας ως φιλοδοξία και έμπνευση», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.