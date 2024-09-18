Λογαριασμός
Με τον Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί αύριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 17:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Κυριάκος Μητσοτάκης

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα συναντηθεί αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

   Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 17:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με τίτλο «Η λειτουργία του επιτελικού κράτους στη νομοθέτηση: η περίπτωση της Ελλάδας ως φιλοδοξία και έμπνευση», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

