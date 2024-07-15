Μαρινάκης: Επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτηση εάν η κυβέρνηση στηρίζει το αίτημα να βγουν οι «κουκούλες» των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, απάντησε πως αυτό είναι απόφαση της Δικαιοσύνης στην οποία η κυβέρνηση, με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δίνει ακόμα μεγαλύτερες ελευθερίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς να κρίνουν εάν ένας προστατευόμενος μάρτυρας πρέπει να συνεχίσει να είναι προστατευόμενος.

«Σε πολιτικό επίπεδο, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, ήρθε μία πρωτοφανής σκευωρία να συναντήσει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά και σκευωρία συνθέτουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους, όπως είχε λεχθεί από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης. Όλο αυτό φαίνεται πως ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα σκευωρία, που πίσω από αυτή δόθηκαν πολλά λεφτά. Αυτά τα ποσά ζαλίζουν. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Και πρόσθεσε: «Χθες έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη είναι διαφορετικός από τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Έβαλε πλάτη ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ στον προηγούμενο. Ένα πράγμα είναι. Εμάς δεν μας απασχολεί πού θα πάει η Κεντροαριστερά. Μιλάνε, όμως, για συμμαχία δυνάμεων. Αναρωτιέμαι, απευθυνόμενος στους εν δυνάμει αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ, αν συμπεριλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ της Novartis. Έχει ενδιαφέρον να απαντήσουν κατά τη διάρκεια του προεκλογικού διαλόγου αν τελικά αποτελεί κόκκινη γραμμή αυτή η συμπεριφορά και η υπεράσπισή της για τη σκευωρία της Novartis».

Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και λάσπη στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. «Μιλάει για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη όταν έχει τον κ. Κοντονή που έχει πει τι συνέβη εκείνα τα χρόνια, για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, με δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους για πολύ σοβαρά αδικήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει ή να σιωπήσει ή να ζητήσει συγγνώμη. Δεν κάνει τίποτα από τα δύο αλλά κυνικά υπερασπίζεται τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών και προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε παρεμφερές ερώτημα, σημείωσε πως αυτά που είπαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για πολιτικά πρόσωπα αποδείχθηκαν αναληθή και ψευδή από το πέρας της υπόθεσης η οποία τέθηκε στο αρχείο, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις ενοχής.

Σχετικά με την κριτική στην κυβέρνηση ότι ζητάει την επιστροφή των επιδοτήσεων στο ρεύμα από επιχειρήσεις, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως πρόκειται για ακόμη μία διαστρέβλωση της πραγματικότητας και αφού παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, επεσήμανε πως οι επιστροφές αφορούν ποσά μέχρι 200 ευρώ και είναι το 1,2 τοις χιλίοις.

Αναφορικά με υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι φέρονται μπλεγμένοι με σπείρα που εκβίαζε καταστηματάρχες, υπογράμμισε πως η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, έκανε αυθημερόν όλες τις ενέργειες και είναι προφανές ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν από την ουσιαστική έρευνα.

Κληθείς να σχολιάσει την απόπειρα δολοφονίας κατά του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, και ερωτηθείς εάν θα επηρεάσει τις εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως η κυβέρνηση την καταδικάζει απερίφραστα. «Το δήλωσε και ο πρωθυπουργός. Είναι κάτι που δεν χωρεί κανέναν άλλον σχολιασμό ή ερμηνεία. Είναι σοκαριστικό. Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν χώρο στην πολιτική ζωή καμίας χώρας. Δεν νομίζω ότι ούτε ο ρόλος μου ούτε η θέση μου προσφέρονται για να κάνω ανάλυση πώς θα επηρεάσει την εκλογική διαδικασία σε μία άλλη χώρα. Εμείς περιμένουμε την ετυμηγορία των πολιτών», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν ενδεχόμενη άνοδος του κ. Τραμπ στην εξουσία θα επηρεάσει την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχει απαντήσει ο πρωθυπουργός. «Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πάρουμε θέση. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι βαθύτατες, στενές. Έχουμε την καλύτερη συνεργασία που υπήρχε ποτέ. Βρίσκονται στο καλύτερο σημείο και καθορίζονται από πολλούς παράγοντες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουν, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου», τόνισε.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση εάν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την υπόθεση Μπελέρη, επεσήμανε πως είναι δεδομένο ότι έγιναν σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβει αυτήν την άδεια ο ευρωβουλευτής της χώρας μας. Επεσήμανε ότι είναι μία σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν πανηγυρίζουμε και στηρίζουμε τον αγώνα του για δίκαιη δίκη. «Η υποψηφιότητα Μπελέρη συμβολίζει όλα αυτά τα αιτήματα και το ευτυχές γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε θα ορκιστεί ευρωβουλευτής και θα εκπροσωπήσει τη χώρα και την παράταξη του, θα δώσει τις μάχες του με ειλικρίνεια για το κράτος δικαίου και όχι υποκριτικά όπως άλλοι που ζητούσαν αν κοπούν χρήματα από τη χρηματοδότηση της χώρας τα προηγούμενα πέντε χρόνια», υπογράμμισε. Επίσης, είπε ότι η άδεια που του έχει δοθεί είναι συγκεκριμένης διάρκειας και συμπεριλαμβάνεται η ψηφοφορία για την εκλογή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη νέα γυναικοκτονία και σε ερώτηση εάν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη με όσα έχει κάνει, σχολίασε πως «όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που χάνεται, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρκετά αυτά που κάνεις», προσθέτοντας ότι σίγουρα γίνονται αυτά που δεν γίνονταν για δεκαετίες.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις που ζητούν οι νεφροπαθείς για τα οδοιπορικά τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως είναι κάτι που επεξεργάζεται ο ΕΟΠΥΥ με το υπουργείο Οικονομικών.

«Μία ακόμα αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού Δημοσίου από σταθερό σε θετικό ήρθε από τον οίκο αξιολόγησης Scope Ratings, σε συνέχεια της αντίστοιχης αναβάθμισης από τον οίκο Standard & Poor's τον περασμένο Απρίλιο. Η αναβάθμιση αυτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την αποδοτικότητα της πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Η έκθεση της Scope υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, την επίτευξη ισχυρών πλεονασμάτων, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με την αποεπένδυση από τις συστημικές τράπεζες και την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας», πρόσθεσε.

«Θετική, όμως, είναι και η πορεία για τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια, από την πρώτη, ήδη, τετραετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταγράφεται στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η μεγαλύτερη μείωση στην ανασφάλεια της εργασίας από το 2015 έως το 2022 σημειώθηκε στην Ελλάδα μετά το 2019 και κατόπιν στην Ισπανία -πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες- με αποτέλεσμα να μειωθεί η ψαλίδα με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η μείωση σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα οφείλεται στη σημαντική μείωση της ανεργίας και στα μέτρα προστασίας των εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όπως καταγράφει η έκθεση, η ανεργία μειώθηκε από το 18% που ήταν στο τέλος του 2019 κοντά στο 10% τον Απρίλιο του 2024, ενώ η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό σημείωσε αύξηση πάνω από το 2% μεταξύ του δ' τριμήνου του 2019 και του α' τριμήνου της φετινής χρονιάς. Μέσα σε 5 χρόνια, από το 2019 ως σήμερα, δημιουργήθηκαν 400.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ, παράλληλα, με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% και ο μέσος μισθός κατά 20%.

Επιπλέον, από την ανάλυση που κάνει ο ΟΟΣΑ προκύπτει ότι το πραγματικό μέσο ωρομίσθιο για τους εργαζόμενους σε κλάδους όπου αυτό είναι χαμηλότερο -όπως ο τομέας της εστίασης και των καταλυμάτων- αυξήθηκε 21% μεταξύ του α' τριμήνου της φετινής χρονιάς και του δ' τριμήνου του 2019, περισσότερο απ' ό,τι στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει απαρέγκλιτα και με συνέπεια την εφαρμογή της πολιτικής της, ώστε να αυξάνεται ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών και να δημιουργούνται ακόμα περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους, με στόχο να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 έως το τέλος της τετραετίας.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη ρύθμιση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών για το 2023. «Η Ελλάδα στον αναθεωρημένο δείκτη, ο οποίος αποτυπώνει τις αποδόσεις των χωρών μελών του Οργανισμού και των υπό ένταξη χωρών σε μια σειρά τομέων που επηρεάζουν το επίπεδο ανταγωνισμού, τα εμπόδια εισόδου και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τους ρυθμιστικούς περιορισμούς παρέχοντας ουσιαστικά μία εικόνα της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων αγορών, παρουσίασε βελτίωση της τάξης του 27,5% σε σχέση με το 2018.

Η χώρα μας, χάρη στις βασικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, τις μεταφορές, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την παραγωγή και τις επενδύσεις κινείται, πλέον, στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι σε σύνολο 34 επιμέρους δεικτών βελτίωσε τη θέση της σημαντικά σε 20 εξ' αυτών, ενώ παρέμεινε σταθερή στους υπόλοιπους 14, χωρίς να καταγράψει επιδείνωση σε κανένα πεδίο», επεσήμανε.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι 74 άτομα συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ μετά το βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από γήπεδο του Παναθηναϊκού το Σάββατο το απόγευμα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για μία σειρά από αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για κατοχή όπλων, ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

«Η βία δεν μπορεί να σταματήσει από τη μια στιγμή στην άλλη, ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζεται αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, ισχυρή βούληση και πρόληψη. Η κυβέρνηση δεν αρκείται σε ευχολόγια όταν λέει "νομιμότητα παντού". Με την πολύτιμη συνδρομή των Αρχών, των γυναικών και των ανδρών της ΕΛΑΣ συνεχίζουμε την προσπάθεια για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Εδώ και μήνες βλέπουμε συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας που έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από εκκενώσεις κατειλημμένων χώρων σε πανεπιστήμια, στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που είτε έχουν σχέση με τον χώρο των γηπέδων -και μετά λόγου γνώσεως δεν χρησιμοποιώ εδώ την λέξη αθλητισμός γιατί οι δράστες τέτοιων πράξεων δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό- είτε άλλου είδους όπως τα κυκλώματα σε εφορίες, φυλακές, δήμους κ.λπ.



Επιπλέον, κατά μέσο όρο 50 συλλήψεις την ημέρα γίνονται για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν περίπου 300 συλλήψεις ενώ σε 150 γυναίκες χορηγήθηκε το Panic Button.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αυστηρότερη ποινική νομοθεσία και στο επίπεδο του πλαισίου ποινών αλλά και στο επίπεδο της έκτισής τους, αποδεικνύουν πως η φράση "νομιμότητα παντού" είναι μια ιερή δέσμευση την οποία τηρούμε με προσήλωση. Θα το ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση για ακόμα μια φορά: Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβατικές συμπεριφορές σε οποιονδήποτε τομέα της κοινωνίας μας. Χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με πράξεις διαρκείς που φέρνουν αποτελέσματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε ενισχύοντας τις παρεμβάσεις της Πολιτείας και παρέχοντας στην ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη κάθε πρόσφορο μέσο για να διευκολύνουμε το έργο της», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.



Επίσης, αναφέρθηκε στην επέκταση και αναβάθμιση των λειτουργιών της πλατφόρμας για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών επιδόσεων εγγράφων στην ποινική διαδικασία, καθώς και την ανάπτυξη λογισμικού για τη μετάφραση εγγράφων της ποινικής διαδικασίας, που αποφάσισαν σε Μνημόνιο Συνεργασίας ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Ειδικότερα, προβλέπεται ότι εκτός από τις ηλεκτρονικές επιδόσεις, που ήδη πραγματοποιούνται, θα ενταχθούν στην υπάρχουσα πλατφόρμα και μια σειρά άλλων εγγράφων. Ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος επιδόσεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους με τη σταδιακή αποδέσμευση αστυνομικών της ΕΛΑΣ, οι οποίοι θα διατεθούν σε άλλες υπηρεσίες αλλά και δικαστικών επιμελητών.

Επίσης, θα επιταχυνθεί και θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού έργου, μέσω της δραστικής μείωσης των καθυστερήσεων στις επιδόσεις εγγράφων, της εξάλειψης των δυσχερειών και των κινδύνων εντοπισμού εκείνων στους οποίους απευθύνονται τα έγγραφα και της διασφάλισης της έγκαιρης και ασφαλούς ενημέρωσής τους.

Η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και ο εκσυγχρονισμός στην απόδοσή της είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική πολιτεία και με σταθερά βήματα και νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο νέος δικαστικός χάρτης και η διεύρυνση της ύλης των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων, συνεχίζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τέθηκε σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ο διαγωνισμός για την ανανέωση του στόλου λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. «Αφορά 700 οχήματα και συγκεκριμένα ηλεκτρικά λεωφορεία βραχείας, καθώς και ταχείας φόρτισης, αλλά και τρόλεϊ σύγχρονης τεχνολογίας κίνησης. Με τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδιώκει την προμήθεια ενός μεγάλου αριθμού νέων οχημάτων, ικανού να συμβάλλει καθοριστικά στην περεταίρω ανανέωση του στόλου των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», επεσήμανε.

Επιπλέον, όπως είπε, με απόφαση του ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της προέδρου του, Άννας Ροκοφύλλου, μετά από σχετικά αιτήματα πανεπιστημίων, το Ίδρυμα αναλαμβάνει τα έξοδα στέγασης δικαιούχων φοιτητών σε ξενοδοχεία, σε τρία Πανεπιστήμια, σε πόλεις πόλεις, για τα επόμενα δύο χρόνια, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε φοιτητικές εστίες.

«Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διατεθούν κλίνες για 650-700 δικαιούχους κάθε χρόνο για τα επόμενα δύο χρόνια, σε φοιτητές που σπουδάζουν στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο βοήθημα έχει τόσο μεγάλη έκταση, η οποία δίνει σημαντική οικονομική ανάσα στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια στέγασης. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι ενέργειες του Ιδρύματος για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών αρμοδιότητάς του, καθώς και της βελτίωσης της παρεχόμενης σίτισης των φοιτητών.

Υπενθυμίζεται, ότι από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος αυξάνεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της περιφέρειας και ανέρχεται σε 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ σε φοιτητές που μένουν μόνοι τους ή συγκατοικούν, αντίστοιχα», υπογράμμισε.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι άνοιξε την περασμένη Πέμπτη 11 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των vouchers για την ένταξη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, δηλαδή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία.

«Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ειδική ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έως την 1η Αυγούστου 2024. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φέτος ξεπερνά τα 360.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη 173.000 vouchers. Με απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ποσό αυξήθηκε κατά 20.000.000 ευρώ σε σχέση με την περίοδο 2023- 2024.

Επίσης, φέτος, για πρώτη φορά προσφέρονται αυξημένα μόρια σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες, αντί για 40 μόρια που λάμβαναν πέρυσι, φέτος θα λάβουν 50 μόρια.

Από την Πέμπτη 11 Ιουλίου που άνοιξε η πλατφόρμα έχουν υποβληθεί έως σήμερα 85.000 αιτήσεις και έχουν οριστικοποιηθεί οι 35.400.

Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με συγκεκριμένες και μετρημένες πολιτικές που θα διευκολύνουν τις νέες οικογένειες, αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν την δική τους οικογένεια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακόμη, είπε ότι σημειώθηκε μία διεθνής επιτυχία για την Ελλάδα και τον βραβευμένο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος, πρωτοποριακό Εθνικό Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης, χάρη στον οποίο μέσα σε μόλις τρία χρόνια έχουν σωθεί πάνω από 5.000 παιδιά και έφηβοι που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες και κινδυνεύουν να εργαλειοποιηθούν από το οργανωμένο έγκλημα.

«Ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης μέσω τηλεφωνικής γραμμής και των εφαρμογών Viber και What's app ενημερώνεται άμεσα από πολίτες, Αρχές, ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Με τις κινητές μονάδες που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο μηχανισμός μπορεί άμεσα να εντοπίσει τα παιδιά σε επισφάλεια και σε συνεργασία με τις Αρχές να προχωρήσει στην καταγραφή του αιτήματος ασύλου τους, ενώ στη συνέχεια προχωρά στην άμεση στέγασή τους σε δομές επείγουσας φιλοξενίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός συμπεριλήφθηκε ως καλή πρακτική και σύσταση προς τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σήμερα θα συναντηθεί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στις 20:00 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Αθηναϊκή Ριβιέρα, Αστικός Περίπατος», στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αλίμου.

Αύριο, Τρίτη 16 Ιουλίου, στις 10:00, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα παρουσιαστούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και οι δράσεων και μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το προσεχές χρονικό διάστημα.



