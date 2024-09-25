Στην απειλή που συνιστά η άνοδος της στάθμης των θαλασσών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Συνόδου του ΟΗΕ για την Άνοδο της Στάθμης των Θαλασσών.

Στην παρέμβασή του o Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αποτελεί μια σοβαρή απειλή για παράκτιες περιοχές και κοινότητες. Με το 37% του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει κοντά στις ακτές και το 50% του παγκόσμιου τουρισμού να λαμβάνει χώρα εκεί, η άμεση δράση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια επαρκή βάση υποδομών για την προσαρμογή στην πρόκληση, ένα σχέδιο ανθεκτικότητας, έναν ευέλικτο συνδυασμό φυσικών και πράσινων λύσεων και να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε το παράκτιο φυσικό κεφάλαιο. Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, είναι επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και μελών των παράκτιων κοινοτήτων στην υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικής και την εφαρμογή της στο πεδίο» ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναφέροντας την Ελλάδα και την ΕΕ ως πρωτοπόρους στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και υπογράμμισε τρεις προτεραιότητες: τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και τη διεθνή συνεργασία για τη χρηματοδότηση λύσεων.

«Πολλά κράτη θα δουν τα εδάφη τους να πλημμυρίζουν, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και μέσα βιοπορισμού, ενώ ο εκτοπισμός θα καταστεί αναπόφευκτος αν δεν αναλάβουμε άμεση και τολμηρή δράση. Οι ακτές της Μεσογείου, όπου βρίσκονται κάποιες από τις πιο ιστορικές τοποθεσίες και εμβληματικά μνημεία της ανθρώπινης κληρονομιάς, αντιμετωπίζουν ήδη μια αυξανόμενη πρόκληση» ανέφερε.

Κλείνοντας ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διοργάνωση της Διάσκεψης ”Our Ocean Conference” από την Ελλάδα, η οποία συγκέντρωσε 3.000 συμμετέχοντες και δεσμεύσεις ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

«Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στο να καταστεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο ένα ζήτημα που αφορά τα μικρά νησιωτικά κράτη» σημείωσε.

