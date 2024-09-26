Στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σήμερα στη Νέα Υόρκη σε Τετραμερή Συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βουλγαρίας Ίβαν Κόντοφ, της Ρουμανίας Λουμινίτα Οντομπέσκου και της Κροατίας Γκρλιτς Ράντμαν.

Επί τάπητος τέθηκε η πρόοδος της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή. Οι τέσσερις Υπουργοί συμφώνησαν στην ανάγκη να ενισχυθεί το αποτύπωμα της ΕΕ στην περιοχή, προκειμένου οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να προβούν σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα τις καταστήσουν τελικά μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οι υπουργοί των βαλκανικών κρατών-μελών της ΕΕ συζήτησαν και για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης, καθώς και για την προώθηση των επενδύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα θεωρεί τα ενεργειακά δίκτυα ως έργα που εγγυώνται τόσο την οικονομική ανάπτυξη, όσο και την εμπέδωση της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των βαλκανικών λαών.

Ακολούθησε γεύμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο ρόλος της ΕΕ ως παράγοντα εγγύησης της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια βρέθηκε στο επίκεντρο του άτυπου Γεύματος Εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) με θέμα «Η αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της σύγκλισης με την ΕΕ».

Στο πλαίσιο του γεύματος αντηλλάγησαν απόψεις για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα μέλη της SEECP που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ένωση, δηλαδή στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία.

Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των Βαλκανίων. Θα πρέπει, όμως, παράλληλα, τονίστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, οι ενδιαφερόμενες χώρες να επιδείξουν τον απαραίτητο ζήλο για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του Κράτους Δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πάταξης της διαφθοράς και της ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου.

Σημειώνεται ότι η Διαδικασία Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) είναι το μόνο σχήμα στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Κόσοβο, και μάλιστα αποκλειστικά με τη χρήση των ονομάτων πρωτευουσών, όχι άλλων συμβόλων. Γενικός Γραμματέας της SEECP εξελέγη πρόσφατα ο Βόσνιος διπλωμάτης Άμερ Καπετάνοβιτς.

