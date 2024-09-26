Στην πρώτη θέση σταθερά βρίσκεται η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να παγιώνεται στη δεύτερη, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική πορεία καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, πίσω από το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με την εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, το ΠΑΣΟΚ «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση με 15,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει πτώση και συγκεντρώνει ποσοστό 8,8%, την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΚΚΕ με 10,6%, ενώ τέταρτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 9%.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ στο 23%, ΠΑΣΟΚ στο 11,8%, ΚΚΕ στο 8,1%, Ελληνική Λύση στο 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,7%.

Σε «ντέρμπι» για τρεις φαίνεται ότι εξελίσσεται η μάχη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα ευρήματα για την πρόθεση ψήφου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 24%, ακολουθεί η Άννα Διαμαντοπούλου με 23%, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Χάρης Δούκας με 22%. Ακολουθούν ο Παύλος Γερουλάνος με 13%, 4% συγκεντρώνει η Ν. Γιαννακοπούλου και 3% ο Μιχάλης Κατρίνης.

Τα ευρήματα της έρευνας στους ψηφοφόρους που θα πάνε σίγουρα ή πιθανόν να ψηφίσουν, διαμορφώνονται ως εξής: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 31%, η Άννα Διαμαντοπούλου έρχεται δεύτερη με 24%, ο Χάρης Δούκας τρίτος με 22%, ο Παύλος Γερουλάνος συγκεντρώνει ποσοστό 12%, ενώ στο 3% βρίσκονται Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου.

Στο ερώτημα ποιος κέρδισε το debate, πρώτη έρχεται η Άννα Διαμαντοπούλου με 24%.

Προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρεί το 47% ότι ήταν η αποπομπή Κασσελάκης στον γενικό πληθυσμό έναντι του 39% που απαντά αρνητικά.

Αντιθέτως, στους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, το 53% δηλώνει ότι διαφωνεί έναντι 39% που συμφωνεί.

Πηγή: skai.gr

