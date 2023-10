Συνάντηση Κασσελάκη με Σακελλαροπούλου και ταξίδι στην Κύπρο Πολιτική 07:22, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, θα συναντηθεί στις 11:00 με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου