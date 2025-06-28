Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε χθες, Παρασκευή 27 Ιουνίου, στο Παρίσι, με τον Γάλλο Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών, Ζαν - Νοέλ Μπαρό.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, καθώς και το πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και τη στενή οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας. Συγκεκριμένα, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δασικές πυρκαγιές.

Οι Υπουργοί επανέλαβαν τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στους τομείς της μετανάστευσης και της άμυνας. Τόνισαν την ανάγκη να καταστεί προτεραιότητα η προτίμηση των αμιγώς ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπενθύμισαν ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, με παράλληλη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, οι Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη βελτίωσης του σκέλους της συμφωνίας που αφορά τη γεωργία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σημασία της διασφάλισης της επισιτιστικής μας κυριαρχίας.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Επανέλαβαν τη σημασία της στήριξης της Ουκρανίας και της καταπολέμησης της παράκαμψης των κυρώσεων. Οι Υπουργοί χαιρέτισαν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και κάλεσαν όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Επίσης, αναφέρθηκαν στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης στη Συρία, στην ανάγκη προστασίας όλων των συνιστωσών του συριακού λαού, καθώς και στην ενεργό καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συζήτησαν επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα και τη Λιβύη.

