Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλει τις «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις» της στην ΕΕ

Κατηγορίες κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζοντας πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι νόμιμο και η Ελληνική πλευρά προσπάθησε να επιβάλει στην ΕΕ, «μαξιμαλιστικές αξιώσεις», οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσέλι, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και τη στήριξη που έλαβε η θέση της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για «πολιτικά υποκινούμενες, μεροληπτικές δηλώσεις της ΕΕ», προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματά της».

Η δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Τα αποτελέσματα που εγκρίθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να επιβάλουν στην ΕΕ τις μαξιμαλιστικές τους αξιώσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019 σχετικά με την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, είναι μια συμφωνία που είναι απολύτως σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δείχνοντας ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Οι πολιτικά υποκινούμενες, μεροληπτικές δηλώσεις της ΕΕ για ένα ευαίσθητο ζήτημα με νομικές και τεχνικές διαστάσεις, όπως η θαλάσσια οριοθέτηση, δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Από αυτή την άποψη, η ΕΕ θα πρέπει να καλέσει όλα τα μέλη της να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο αντί να ασπάζονται αξιώσεις που δεν έχουν νομική ισχύ.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.