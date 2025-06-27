Τα ζητήματα της ΕΕ αφορούν και την Ελλάδα

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, πολλοί Έλληνες πολίτες φαίνεται να μην θεωρούν ότι τα φλέγοντα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν άμεσα τη χώρα τους. Ωστόσο, αυτή η οπτική ενδέχεται να είναι παραπλανητική, όπως αναδεικνύει το σχόλιο του Γιώργου Πασσά.

Τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη διανύει μια φάση βαθύτατων αλλαγών. Πολιτικές όπως η μετάβαση της Γερμανίας σε *"πολεμική οικονομία"*, η προσπάθειά της να καταστήσει την Μπούντεσβερ (Bundeswehr) ετοιμοπόλεμη, αλλά και η συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, αποτελούν ενδείξεις αυτών των αλλαγών. Κράτη όπως η Γαλλία και η Ελλάδα ακολουθούν την ίδια τάση.

Αντιλήψεις πολιτών και πραγματικότητα στις ευρωπαϊκές χώρες

Παρ’ όλα αυτά, το γενικό κλίμα στους δρόμους και στις καθημερινές συζητήσεις των πολιτών δείχνει ότι η προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία, η πεποίθηση πως η χώρα πρέπει να επενδύσει περαιτέρω στην αμυντική βιομηχανία και στην ασφάλεια είχε σημαντική επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα του περασμένου Φεβρουαρίου. Ενδεικτικά, έρευνα της PwC καταγράφει ότι το 57% των ερωτηθέντων υποστήριξε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενώ το 74% θεώρησε ανεπαρκή τα μέτρα ασφάλειας της τότε κυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ασφάλεια και η άμυνα καταγράφονται ως δευτερεύοντα ζητήματα. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, τα πέντε σημαντικότερα ζητήματα για τους Έλληνες σήμερα είναι η άνοδος των τιμών και το κόστος ζωής, η οικονομική κατάσταση, η υγεία, η ανεργία και η εγκληματικότητα. Η κατάσταση στο διεθνές πεδίο αλλά και θέματα όπως μετανάστευση, ασφάλεια και άμυνα παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά προτεραιότητας.

Διπλή αντίληψη για Ελλάδα και ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ οι Έλληνες κατατάσσουν χαμηλά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όσον αφορά την Ελλάδα, αντιλαμβάνονται ως μείζονα ζητήματα για την ίδια την ΕΕ τόσο τη *"διεθνή κατάσταση"* όσο και τη *"ρωσική εισβολή στην Ουκρανία"*. Προκύπτει έτσι μία *"διπλή ανάγνωση"*: άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαφορά προτεραιοτήτων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις (Γερμανία, Γαλλία) και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αντικατοπτρίζει τις ανισότητες εντός της Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι οι πολίτες που ζουν υπό έντονη καθημερινή οικονομική πίεση, εστιάζουν στα άμεσα προβλήματα. Η γεωπολιτική μοιάζει να βρίσκεται *"μακριά"*.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι που αγνοούνται;

Δύο ζητήματα προβληματίζουν, ωστόσο: Πρώτον, ότι αρκετοί Έλληνες θεωρούν πως όσα "καίνε" την Ευρώπη δεν τους επηρεάζουν στη χώρα τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια μακρινή διένεξη, αλλά γεγονός με βαθύτατες επιπτώσεις στη σταθερότητα, την οικονομία και τις μεταναστευτικές ροές στη γηραιά ήπειρο.

Δεύτερον, καταγράφεται μια τάση προτίμησης, ακόμη και θετικής αποτίμησης, προς ηγέτες που βρίσκονται σε γεωπολιτική αντίθεση με την ΕΕ. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB (Δεκέμβριος 2024), οι Έλληνες αξιολόγησαν θετικότερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν (31,8%) έναντι ηγετών όπως ο Μακρόν (27,7%), ο Ζελένσκι (15,4%) ή η φον ντερ Λάιεν (15,3%).

Σε μια περίοδο όπου η ενότητα και ο κοινός βηματισμός της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια είναι επιτακτικά αναγκαίοι, φαίνεται πως υπάρχει όχι μόνο πολιτική ασυμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών, αλλά και διαφοροποίηση των ίδιων των κοινωνιών ως προς το τι θεωρούν κρίσιμο για το μέλλον της Ένωσης.

Οι πραγματικοί ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση είναι αφενός τα πολιτικά σχήματα που εξυπηρετούν τους εσωτερικούς διχασμούς της Ευρώπης και αφετέρου εκείνοι που επιδιώκουν την αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών συμφερόντων διεθνώς – είτε βρίσκονται στη Μόσχα, είτε στο Πεκίνο, είτε ακόμη και στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: Deutsche Welle

