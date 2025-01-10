Ψήφισμα με κεντρικό αίτημα την άμεση νομοθετική παρέμβαση για την κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων, κατέθεσε στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Επιπλέον ζητά: Την εξυγίανση όλων των αρμόδιων για την ανακύκλωση φορέων, για να μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Δήμων για ανακύκλωση. Την εκπόνηση σε συνεργασία με τους Δήμους και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, γενναίων προγραμμάτων προώθησης της ανακύκλωσης».

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του ΔΣ της ΚΕΔΕ απέρριψε το σχετικό ψήφισμα.

Ωστόσο, η Ένωση με αποφάσεις της και με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει ζητήσει την κατάργηση του τέλους ταφής. «Όμως, εν αναμονή της απόφασης, κάποιοι σπεύδουν, με ανορθολογικά μέσα, υπολογισμούς και μεθοδεύσεις, να επιδιώκουν την είσπραξη του τέλους, που ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», σημειώνει ο κ. Δούκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

